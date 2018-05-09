Рядовой Файзулло Бобоев, находясь в окружении в районе Кривого Рога в октябре 43-го, стоял на своей позиции без пищи 10 дней, но не сдался.

Файзулло Бобоев родился в районе Даштиджум (ныне Ш.Шохин) в марте 1921 года. На фронт пошел в марте 42-го. Служил пулеметчиком в 29-м танковом корпусе 5-й армии, в Центральном фронте.

Самый тяжелый бой, в котором ему пришлось участвовать, произошел в районе станции Прохоровка летом 43-го.

- Потери, как со стороны наших войск, так и фашистов, были очень большие. Тела погибших лежали буквально на каждом шагу. Много было и подбитых танков, пушек. Я до сих пор не могу понять, как выжил в этой кровавой мясорубке, - вспоминает ветеран.

Вместе с танковым корпусом Файзулло принял участие во многих других боях.

В районе Кривого Рога в октябре 43-го группа советских войск, среди которых был и Бобоев, попала в окружение. Враг не раз пытался уничтожить или захватить в плен наших солдат, но советские воины отбивали атаки противника, нанося ему значительный урон.

- Я с пулеметом в руках занял позицию недалеко от блиндажа, запасавшись несколькими дисками с патронами. Сухпаёк был рассчитан только на один день. Дальше уже обходились только водой, - рассказывает ветеран войны.

Спустя десять дней подоспевшие силы нашей армии прорвали окружение, и каково было их удивление, когда на одном из передних рубежей обороны обнаружили Файзулло Бобоева, еле живого, но все еще державшего наготове свой пулемет.

После выздоровления боец снова отправился на фронт. Дошел до Берлина.

- Там бои были жестокие. Последние немецкие группировки в Берлине мы уничтожили 5 мая. А 9 мая немцы капитулировали, и этот день объявили Днем Победы. С однополчанами мы праздновали победу с большим размахом, - вспоминает Бобоев.

После Победы он еще год остался служить в Берлине. Вернулся домой летом 46-го…