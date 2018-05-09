Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков принял участие в шествии «Бессмертного полка» в Бишкеке, сообщает President.kg. Жээнбеков шел во главе колонны с портретом своего деда Жээнбека Пирназарова, числящегося в списке без вести пропавших, пишет Фергана.

«Потомки никогда не забудут о подвигах наших отцов и дедов, которые победили врага не жалея жизней ради страны, ради нас. Я также преклоняюсь перед моим дедом Жээнбеком Пирназаровым, его сыновьями Эрмаматом и Токтомаматом Жээнбековыми, которые воевали в Великой Отечественной войне. Никто не забыт, ничто не забыто! Низкий поклон нашим героям, отдавшим свою жизнь во имя нашей мирной жизни», — отметил президент, поздравляя соотечественников с Днем Победы.

Отметим, что Жээнбеков стал первым президентом страны центральноазиатского региона, принявшим участие в шествии «Бессмертного полка».

Также в рядах участников акции были замечены бывшие премьер-министры республики Сапар Исаков и Темир Сариев, председатель правления ОАО «Международный аэропорт «Манас» Эмир Чукуев, депутаты Жогорку Кенеша (парламента).

Длина маршрута колонны составила 6,6 километра. Для организации безопасности привлечены свыше тысячи сотрудников правоохранительных органов и организовано сопровождение машин скорой помощи. Шествие возглавили духовой оркестр и колонна курсантов национального военного лицея страны, которые несут баннеры, посвященные 73-летию Победы.

В шествии приняли участие творческие, музыкальные и танцевальные коллективы в военной форме и группа кинологов со служебными собаками. По пути колонны к акции присоединились более 50 тысяч человек. Акция прошла еще в 14 крупных населенных пунктах республики, в том числе во всех областных центрах.

Во время Второй мировой войны ушли на фронт более 365 тысяч жителей Киргизской ССР, из них почти 100 тысяч погибли во время боев. Свыше 150 тысяч кыргызстанцев награждены орденами и медалями, в том числе 34 стали кавалерами Орденов Славы всех трех степеней и еще 72 удостоены звания Героя Советского Союза.

В Казахстане также состоялось шествие «Бессмертного полка». В Алма-Ате к акции, посвященной 73-летию Победы, присоединились около 120 тысяч человек.

В Узбекистане власти Ташкента не нашли возможности и места для проведения акции в День памяти и почестей (так в республике назван праздник 9 мая) в связи со сложной политической обстановкой в мире. Однако, несмотря на запрет, на улицы столицы с фотографиями фронтовиков вышли более ста человек.

«Бессмертный полк» в Ташкенте. Фото с сайта Sputniknews-uz.com

В Туркмении осенью прошлого года было принято решение отказаться от выходного в День Победы. В 2017 году акцию «Бессмертный полк» в Ашхабаде провели учащиеся и педагоги Совместной туркмено-российской средней общеобразовательной (СТРСОШ) школы имени Пушкина. Причем, шествие состоялось 7 мая.

Акция «Бессмертный полк», во время которой люди несут портреты своих родственников, участвовавших в войне, проводится с 2012 года. Ее придумали журналисты томского телеканала ТВ2. Позже они обвинили российские власти в присвоении их идеи и искажении ее изначального смысла — акция стала политизированной и слишком официальной.