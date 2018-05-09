Создатель Telegram Павел Дуров пообещал продолжить борьбу за доступ россиян к его мессенджеру на территории РФ, отметив, что "история наших предков учит биться до победного конца", пишет сегодня newsru.com.

"Иногда говорят, что Telegram был заблокирован в России, так как "закон есть закон". Однако Telegram заблокирован в России как раз вопреки главному закону страны - Конституции. Решения судов и законы, противоречащие Конституции, не имеют силы. А это значит, что и сама блокировка Telegram незаконна", - написал он на своей странице во "ВКонтакте".

Дуров пояснил, что требование Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ вписывалось бы в рамки Конституции, по его мнению, если бы ведомство ограничилось запросом информации о нескольких террористах.

"Однако речь идет о передаче универсальных ключей шифрования с целью последующего бесконтрольного доступа к переписке неограниченного круга лиц. A это - прямое нарушение 23-й статьи Конституции о праве каждого на тайну переписки", - объяснил создатель мессенджера.

Именно на этом основании юристы из "Агоры", которые представляют интересы Дурова, обжаловали решение Верховного суда России о законности приказа ФСБ.

"Надеюсь, власти России откажутся от языка неисполнимых ультиматумов, на котором сегодня ведется диалог с технологическими компаниями. Независимо от этого мы продолжим борьбу за Telegram в России. История наших предков учит биться до победного конца. С Днем Победы!" - резюмировал он.

Таганский суд Москвы еще 13 апреля принял решение о блокировке мессенджера Telegram на территории РФ из-за его отказа передать ФСБ ключи шифрования.

16 апреля Роскомнадзор направил операторам связи информацию об ограничении доступа к Telegram. Но, несмотря на все усилия Роскомнадзора заблокировать мессенджер, Telegram все еще сохраняет работоспособность в Рунете.