Утром 9 мая около 500 жителей столицы собрались в районе пивзавода и прошли маршем до самого парка Победы. Здесь они возложили цветы у Вечного огня в память об ушедших в Великой Отечественной Войне.

«Это было незабываемо, то есть, я очень рад, что у нас получилось это сделать, - говорит Фуркат, житель столицы. – Я пришел с сыновьями, а вот это мои деды, - показывает он черно-белые фотографии в руках.

Не все пришедшие на марш люди смогли вовремя сделать рамки для фотографий своих предков, погибших в той войне, но просто фотокарточки были практически у 80 процентов присутствующих.

«Мы прошли весь марш, собрались еще рано утром, - говорит Ирина, жительница столицы. – Я пришла с мужем и у него и у меня в семье есть погибшие в Отечественной войне. К сожалению, наши деды не вернулись и мы их никогда не видели. И я сегодня очень плакала, когда видела тех людей, у которых они еще остались. Дай Бог им здоровья!»

Фото Нозим Каландаров 1 /15

Столичные власти так и не дали официального согласия на проведение акции «Бессмертный полк». Тем не менее, проведению марша и не воспрепятствовали. Изначально поступали сообщения, что стихийная встреча должна состояться у танка, потом сообщали, что она переносится на Кукольный театр, в результате люди собрались у пивзавода.

Напомним, в прошлом году в Таджикистане, также, несмотря на то, что официального разрешения на проведение марша не было, он все же состоялся. Но в прошлом году в нем приняло намного меньше участников, чем сегодня, говорят очевидцы.

В Таджикистане живут 345 ветеранов Великой Отечественной войны. Меньше всего их осталось в ГБАО – 4 человека, в Согде 102, в Хатлоне 136, в Душанбе - 46 и в РРП 66 человек.