Сегодня особенный день. Этот день радостный, теплый, цветущий и немного грустный. Мы никогда не должны забывать о тех героических поступках, которые совершили наши предки во имя жизни и свободы миллионов людей.

Ничто не стоит дороже, чем человеческие жизни, слезы матерей, судьбы людей. Пусть эта Победа всегда вдохновляет нас только на хорошие поступки, воспитывает любовь к Родине с молодых лет.

В День Победы медиа-группа «Asia-Plus» желает нашим дорогим ветеранам здоровья и счастья! И всем нам - мира и благополучия!

С Днем великой Победы!