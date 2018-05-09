Госдума дала согласие президенту РФ Владимиру Путину на назначение Дмитрия Медведева председателем правительства. Депутаты нижней палаты российского парламента одобрили это назначение, сообщает Интерфакс.

За это решение проголосовали за 374 депутатов (при необходимом минимуме 226). Против проголосовали 56, воздержавшихся нет.

Медведева поддержали депутаты от «Единой России» и ЛДПР. Коммунисты и «Справедливая Россия» голосовали против.

Перед голосованием все политические силы обозначили свои позиции: фракции "Единая Россия" и ЛДПР заявили о поддержке Медведева, и это в общей сумме 379 голосов, то есть подавляющее большинство Госдумы; коммунисты (42 голоса) и "Справедливая Россия" (23 голоса) выступили против такого кадрового решения, при этом части эсэров - главам трех думских комитетов фракция позволила проголосовать за представленную президентом кандидатуру.

В 2012 году, когда на пост главы правительства также выдвигалась кандидатура Медведева, за него в Госдуме проголосовали 299 депутатов, против высказались 144. Тогда согласие на назначение Путина премьером дали "Единая Россия", ЛДПР и частично "Справедливая Россия".

Дмитрий Медведев стал 13-м главой правительства за время существования независимой России и третьим премьер-министром, переизбранным на второй срок. Таким образом, он закрепил свой статус "долгожителя" в премьерском кресле (уже шесть лет). В тройку лидеров входят также Виктор Черномырдин (пять лет четыре месяца) и Владимир Путин (четыре года).

7 мая Владимир Путин подписал указ "О сложении полномочий правительством Российской Федерации", в этот же день президент внес в Госдуму кандидатуру Медведева.

По российским законам, после вступления в должность нового президента правительство обязано уйти в отставку.

Дмитрий Медведев впервые возглавил правительство 8 мая 2012 года. До этого он четыре года занимал пост президента РФ, а Владимир Путин в это время был премьер-министром.

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