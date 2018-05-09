Ветеран войны Ахмад Бобоев родился в мае 1925 года в селе Аракчин Варзобского района Таджикистана. Повестку на фронт получил в декабре 1942 года. После «учебки» попал в подразделение зенитчиков. Со своей зенитной установкой Бобоев принял участие во многих тяжелых боях.

Летом 1944 года войска Первого Белорусского фронта в районе Бреста подошли к границе Советского Союза. Началось освобождение Польши от немецко-фашистских захватчиков.

"Немецкие самолеты ежедневно атаковали наши позиции, пытаясь остановить продвижение войск. И вот, в одной из таких атак противника я взял под прицел очень агрессивный «Мессер». Выждав удобный момент, открыл огонь и сбил самолет. Позже, защищая аэродром от бомбардировок, я сбил бомбардировщик «Хейнкель». Ребята меня поздравляли. Командиры обещали наградить".

Подвиг героя в то время не был освещен широко. И даже, когда приехав домой, Ахмад рассказывал об этом односельчанам, многие не верили его словам.

Но вот, три года назад из Москвы прислали документы Госархива Минобороны СССР. В них подтверждалось, что «красноармеец Ахмад Бобоев сбил два немецких самолета, за что представлен боевой награде».

Победу зенитчик Ахмад Бобоев встретил в Берлине. 2 мая дошел до Рейхстага и оставил на его колоннах запись: «Победа, Ахмад Бобоев, Таджикистан!».

"9 мая объявили об окончании войны и Победе Советских войск над Германией, - вспоминает солдат Победы. - Мы поздравляли друг друга, кричали, смеялись, плакали от счастья. Эти моменты трудно описать словами… "

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