В Душанбинской типографии «Эр-граф» вышла в свет книга кандидата физико-математических наук, ведущего научного сотрудника Физико-технического НИИ АН Республики Таджикистан Инома Бободжанова под названием «Взаимодействие адронов и ядер космических лучей сверхвысоких энергий (Эксперимент «Памир»)».

В книге приведены основные исторические факты по исследованию взаимодействия космических лучей с ядрами при высоких и сверхвысоких энергиях.

Исследование проводилось совместно с учеными-физиками России, Грузии, Узбекистана, Казахстана, Польши и Таджикистана. В последние годы к эксперименту присоединились и японские физики.

Книга рассчитана на широкий круг читателей, студентов, аспирантов, научных сотрудников и других лиц, интересующихся достижениями современной физики элементарных частиц.

Книга, состоящая в целом из вводной части и 4 глав, завершается фотоальбомом «Памирская эпопея» и приложением «Письма и отзывы».

Автор подводит итоги многолетних исследований на Памире, вспоминает историю эксперимента и приводит основные научные результаты.

Первая глава посвящена описанию истории развития физики космических лучей в Таджикистане. Автор дает широкую панораму событий, которые произошли в годы Великой Отечественной войны.

В ноябре 1942 года Госкомитет обороны СССР принял решение начать атомный проект и организовать урановую добычу в Таджикистане.

Редкие фотографии, приведенные в этой главе, визуально показывают, как под руководством академика Владимира Иосифовича Векслера выбрали место для строительства Памирской высокогорной станции космических лучей в местечке Чечекты Мургабского района на высоте 3 600 м над уровнем моря.

Автор книги Ином Бободжанов начал свои исследования космических лучей в Чечекты, начиная с 1959 года. Особое место в воспоминаниях таджикского ученого занимают строки об академике Георгие Николаевиче Флёрове - знаменитом советском физике-ядерщике. Ряд фотографий этой исторической личности украшает иллюстрационную часть книги.

Во второй главе описывается проект эксперимента «Памир».

Как пишет автор, в 1973-75 годах проводился эксперимент с частицами космических лучей по изучению и определению основных характеристик взаимодействий адронов при высоких энергиях.

Для этого предлагалось собрать на высоте 4900 м над уровнем моря эмульсионную камеру площадью 1 тыс. кв.м. Она представляла собой слои стандартной рентгеновской пленки типа РТ-6, покрытые чередующимся слоями свинца и угольных брикетов.

Для проведения этого эксперимента необходимо было 2 тыс. тонн свинца, 30 тыс. кв.м. рентгеновской пленки и 2 тыс. тонн угольных брикетов.

Собранная камера должна была экспонироваться один год без всякого участия экспериментаторов, затем рентгеновскую пленку следовало заменить новой. Общая стоимость эксперимента ориентировочно составила 4 млн. советских рублей. Из них 2 млн. рублей – стоимость свинца. Проведение эксперимента не требовало выполнения строительных работ.

Доставку грузов произвел «Памирский автотранспортный трест». В этой главе рассказывается далее об идеях и задачах эксперимента, приводятся схемы и диаграммы эмульсионной камеры и перспективный план.

Самое большое место в книге занимает глава «Эксперимент «Памир». Основной целью эксперимента было изучение ядерных взаимодействий при сверхвысоких энергиях, и он был частью широкой программы исследований в области современной физики элементарных частиц.

Автор подробно рассказывает о задачах, методике, проблемах эксперимента, его роли в решении астрофизических и ядерно-физических задач.

В последней главе приводятся основные результаты эксперимента.

«Результаты исследований с космическим лучами послужили отправным пунктом обширных программ детальных экспериментов на ускорителях, которые достигли эквивалентной энергии 1016 эВ, - заключает Ином Бободжанов. – Область этих энергий уже перестает именоваться сверхвысокой. Тем не менее, исследование по физике космических лучей будут продолжены. На повестку дня встают новые проблемы по астрофизическим аспектам физики космических лучей и сверхвысоких энергий».

Ином Бободжанов предлагает продолжить исследования в ближайшем будущем.

В приложении «Памирская эпопея» приведены более 40 редких и уникальных фотографий, охватывающих события, связанные с исследованиями космических лучей в Таджикистане, начиная с 40-х годов 20-го века. В конце книги приведены отзывы и письма таких великих ученых, как Д.В. Скобельцев, М. Осими, Г. Флеров и других.

Об авторе

Бободжанов Ином — физик (ядерная физика), кандидат физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Физико-технического НИИ АН Республики Таджикистан.

Родился 23 февраля 1935 года в городе Ура-Тюбе (ныне г. Истаравшан). В 1958 году окончил физико-математический факультет Таджикского государственного университета им. В. И. Ленина. В 1960 году И. Бободжанов организовал физическую экспедицию на Памир, на высоту 3860 м над уровнем моря в Мургабский район ГБАО для выполнения совместных работ с физиками Таджикского государственного университета. Начиная с 1960 года работает в Физико-техническом НИИ АН Республики Таджикистан. В настоящее время Ином Бободжанов возглавляет Международный Центр ядерно-физических исследований физико-технического института им. С. У. Умарова АН Республики Таджикистан.

Ином Бободжанов является одним из основателей эксперимента «Памир». На основании методических работ, проведённых на базе камер «Памир-20-71» и «Памир-120-72», было доказано, что при увеличении площади подобных камер можно эффективно регистрировать заряженные и нейтральные адроны большой энергии.

И. Бободжанов является основателем такого направления физики, как физика космических лучей, в Таджикистане. Начатое им дело в настоящее время переросло в Международный научно-исследовательский центр «Памир – Чакалтай». В настоящее время эксперимент «Памир» получил широкое признание среди физиков всего мира.

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