Роскомнадзор объявил о снятии блокировки с шести подсетей Google, которые были заблокированы при попытке ограничить доступ к мессенджеру Telegram. В эти подсети входят 3,7 миллиона IP-адресов, заявили в ведомстве.

«При этом IP-адреса Telegram, находящиеся в составе данных подсетей, полностью установлены и блокируются», — заявили в Роскомнадзоре.

Согласно телеграм-каналу RKNSHOWTIME, днем 8 мая число заблокированных IP-адресов снизилось с 14,63 миллиона до 10,89 миллиона.

После начала блокировки Telegram в России Роскомнадзор заблокировал почти 20 миллионов IP-адресов, в том числе принадлежащих Google и Amazon, крупнейшим провайдерам. Из-за этого в работе сотен сайтов и ресурсов, не связанных с Telegram, начались сбои.