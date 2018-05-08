АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 10 МАЯ 2018 ГОДА

- В Душанбе состоится инвестиционный форум с участием широкого круга предпринимателей и инвесторов Таджикистана и Саудовской Аравии.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 10 МАЯ

1956 – В СССР отменена плата за обучение.

1934 – В Доме Красной Армии открылся первый съезд писателей Таджикистана.

1939 – Открытие V съезда ВЛКСМ Таджикистана.

1995 – Введена национальная валюта Республики Таджикистан – рубл.

2003 – На базе исполнительного факультета Таджикского государственного института искусств им. М.Турсунзода создана Таджикская национальная консерватория.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 10 МАЯ

1914-1976 – Родился композитор Фозил Солиев.

1925 – Родился журналист Гоибназар Каландаров.

1937 – Родился Заслуженный деятель искусств Таджикистана Шамси Низомов.

1937 – Родился актер театра и кино, Народный артист Таджикистана, Лауреат Государственной премии СССР Хошим Гадоев.

1937 – Родился заслуженный работник Таджикистана Шамси Низомов.

1938 – Родился заслуженный работник Таджикистана Назрулло Абдулваххобов.

1940-1997 – Родился ученый Хомид Усмонов.

1946 – Родился Абдулмаджид Достиев, экс-посол Таджикистана в России.

1953 – Родился Эркин Рахматуллаев, экс-госсоветник президента по внешней политике.

1960 – Родился писатель Гурез Сафаров.

1966 – Родилась химик Джамила Лангариева.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 10 МАЯ 2018 ГОДА

По Согдийской области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с, в отдельных районах усиление до 20-25 м/с. Температура: в долинах ночью 17-22 тепла, днем 31-36 тепла, в горах ночью 5-10 тепла, днем 19-24 тепла.

По Хатлонской области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с, в отдельных районах усиление до 13-18 м/с, мгла. Температура: в долинах ночью 19-24 тепла, днем 34-39 тепла, в предгорьях ночью 8-13 тепла, днем 23-28 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 9-14 тепла, днем 21-26 тепла, по ВГБАО ночью -3+2, днем 11-16 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 10-15 тепла, днем 31-36 тепла, в горах ночью 9-14 тепла, днем 22-27 тепла.

По городу Душанбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 13-15 тепла, днем 32-34 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8, временами усиление до 20-25 м/c. Температура: ночью 17-19 тепла, днем 33-35 тепла.

По городу Курган-Тюбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 20-22 тепла, днем 35-37 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 9-11 тепла, днем 24-26 тепла.