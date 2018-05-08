АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 9 МАЯ 2018 ГОДА

- Утром в столичном Парке Победы власти страны возложат цветы к Вечному огню в честь 73-й годовщины Великой Победы.

- В Парке культуры и отдыха имени Садриддина Айни в честь 73-й годовщины Великой Победы пройдет Фестиваль патриотических песен «Сарбоз».

- Массовые гулянья состоятся в парках культуры и отдыха «Дружба народов», парке имени Айни, на площади «800-летия Москвы» и в парке им. Мироненко.

- На центральном стадионе Гиссара состоится матч между «Истиклолом» и «ЦСКА Памир». Начало в 18:00.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 9 МАЯ

День Победы.

1975 – В Душанбе открыт парк культуры и отдыха «Победа».

2017 – Около сотни душанбинцев вышли на акцию «Бессмертный полк» на улицы Душанбе с портретами своих отцов и дедов, воевавших в годы Великой Отечественной войны на фронтах.

2017 – В Таджикистане впервые за годы независимости прошли Дни культуры Узбекистана.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 9 МАЯ

1907-1971 – Родился артист театра и кино, Народный артист СССР Мухаммаджон Касымов.

1910-1996 – Родился доктор исторических наук, академик Академии педнаук СССР профессор Мулло Эркаев.

1916-1993 – Родился балетмейстер, Народный артист СССР, Лауреат государственной премии СССР Гаффор Валаматзаде.

1920-1983 – Родился певец, заслуженный деятель Таджикистана Турсун Ульмасов.

1927 – Родился поэт Нумон Розик.

1932 – Родился доктор филологических наук, профессор Шавкат Шукуров.

1934 – Родился поэт Собир Султон.

1934 – Родился академик Карим Хайдаров.

1946 – Родился народный художник Таджикистана Сабзали Шарифов.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 9 МАЯ 2018 ГОДА

По Согдийской области - Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8, местами усиление до 13-18 м/с. Температура: в долинах ночью 9-14 тепла, днем 28-33 тепла, в горах ночью 2-7 тепла, днем 18-23 тепла.

По Хатлонской области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с, местами усиление до 10-15 м/с, по крайнему югу мгла. Температура: в долинах ночью 13-18 тепла, днем 30-35 тепла, в предгорьях ночью 8-13 тепла, днем 22-27 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 6-11 тепла, днем 20-25 тепла, по ВГБАО ночью 2-7 мороза, днем 10-15 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 10-15 тепла, днем 28-33 тепла, в горах ночью 4-9 тепла, днем 21-26 тепла.

По городу Душанбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 11-13 тепла, днем 30-32 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8, временами усиление до 13-18 м/с. Температура: ночью 11-13 тепла, днем 31-33 тепла.

По городу Курган-Тюбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура: ночью 14-16 тепла, днем 32-34 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 7-9 тепла, днем 22-24 тепла.