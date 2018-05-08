Китайский суд приговорил экс-главу парткома Чунцин, бывшего члена Политбюро ЦК Компартии Китая Сунь Чжэнцая к пожизненному заключению за коррупцию.

Как сообщает Медуза, суд признал Сунь Чжэнцая виновным во взятках на общую сумму в 26 миллионов долларов. Сунь Чжэнцай также пожизненно лишен всех политических прав, а его имущество будет конфисковано.

Подсудимый признал вину и объявил, что не будет оспаривать приговор.

Сунь Чжэнцай в 2012 году стал самым молодым членом политбюро Китайской коммунистической партии, в тот момент ему было 49 лет. В разное время он также возглавлял министерство сельского хозяйства Китая и занимал высшие посты в партийном руководстве провинции Цзилинь и города Чунцин.

В 2015 году Сунь Чжэнцай считался одним из вероятных претендентов на пост генерального секретаря КПК или премьера Госсовета.

В июле 2017 года Сунь Чжэнцай был отстранен от должности и попал под следствие, а в октябре того же года его исключили из партии.