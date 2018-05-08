Семинар-брифинг Регионального Экологического центра Центральной Азии прошел сегодня в гостинице «Хайят Ридженси» в Душанбе.

На нем была представлена презентация проведения II Центрально-азиатского международного экологического форума "Укрепление сотрудничества в области окружающей среды и устойчивого развития в Центральной Азии", который пройдет в Ташкенте 5-8 июня.

Татьяна Шакирова - представитель Регионального экологического центра ЦА отметила, что этот брифинг является вторым: первый прошел на прошлой неделе в Алматы.

Посол Республики Узбекистан в РТ г-н Эргаш Шоисматов в своем приветственном слове, как представитель принимающей в этом году стороны, приглашая всех на форум в Ташкент, отметил, что экологические вызовы становятся актуальной проблемой современного мира.

«Примером может стать высыхание Аральского моря и нехватка воды, поэтому проведение этого форума актуально для решения экологических проблем», - отметил дипломат, и выразил надежду, что подобное сотрудничество станет плодотворным и долгосрочным для всех стран Центральной Азии.

С приветственным словом также выступил Музаффар Салимов - член Совета Управляющих РЭЦЦА, представитель Комитета охраны окружающей среды при правительстве РТ. Он отметил вклад РЭЦЦА в сфере охраны окружающей среды на международном и региональном уровнях.

«Это не одноразовый форум, а важное политическое мероприятие, которое способно помочь в решении экологических проблем в регионе», - отметила Татьяна Шакирова, презентуя деятельность РЭЦЦА за 17 лет его деятельности. За этот период было реализовано более 20 крупных проектов на общую сумму 26 млн евро.

О том, как пройдет предстоящий форум ЦАМЭФ-2018 в Ташкенте, рассказала Мадина Рахматова - глава Таджикского филиала РЭЦЦА , которая упомянула что на форуме ожидается участие более 250 участников - экспертов, чиновников, представителей гражданского общества и СМИ.

В завершении мероприятия прошел брифинг для журналистов, которые получили ответы на интересующие их вопросы. Также прошел музыкальный концерт воспитанников республиканской специальной музыкальной школы имени Шахиди.

Первый Международный экологический форум проходил в прошлом году в Ашхабаде: его темой было изменение климата. В Узбекистане Центрально-азиатский международный экологический форум проводится впервые.