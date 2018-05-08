Делегация инвесторов Саудовской Аравии прибыла в Таджикистан для участия в инвестиционных форумах двух стран.

В ходе своего визита арабские бизнесмены намерены изучить инвестиционные возможности страны.

«9 мая в Согдийской области, а 10 мая в Душанбе с участием широкого круга предпринимателей и инвесторов состоятся совместные инвестиционные форумы и выставки отечественной продукции», - говорится в сообщении Государственного комитета по инвестициям и управлению госимуществом РТ.

В Госкомитете напоминают, что 1-2 апреля этого года в Эр-Рияде прошло второе заседание Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и культурно-техническому сотрудничеству Таджикистана и Саудовской Аравии, а 2-3 апреля в городах Эр-Рияд и Джидда состоялся форум деловых кругов двух стран.

В 2007-2017 годы инвесторы Саудовской Аравии вложили в экономику Таджикистана 160,2 миллионов долларов. Вся эта сумма приходится на привлеченные таджикскими предприятиями и организациями кредиты.

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