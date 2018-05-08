Трагедией закончилось на прошлой неделе селфи на реке Сурхоб: одна девушка упала в воду, вторая попыталась помочь ей - обе утонули. В прошлом году при попытке сделать селфи также упала в воду и утонула молодая девушка в Нуреке.

Как обезопасить себя при селфи и стоит ли вообще рисковать ради нескольких десятков «лайков»?

На прошлой неделе таджикские СМИ сообщили страшную весть. 19-летняя жительница города Душанбе, которая гостила у своих родственников в Раште, упала в воду, делая селфи на горной реке Сурхоб. Пытаясь сделать фото, она поскользнулась, потеряла равновесие и сорвалась с уступа, на котором балансировала. 15-летняя жительница Гармского района, которая сопровождала свою родственницу, пытаясь помочь ей, тоже оказалась в реке, к несчастью обе утонули.

Ранним утром 29 апреля тела утонувших были извлечены из реки.

Точно такая же трагедия произошла в апреле прошлого года в городе Нуреке.

25 апреля после школьных занятий девятиклассница Нишона Умарова решила сделать селфи у реки Вахш. Девочка не удержалась и упала в реку. Ее подруги, которые находились рядом, бросились за помощью, но течение реки очень сильное. Девочку спасти не удалось. Тело девочки до сих пор не найдено.

Тогда Комитет по чрезвычайным ситуациям сообщил, что это первый случай в Таджикистане, когда из-за попытки сделать селфи погиб подросток.

В связи с вышеупомянутыми трагедиями Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне убедительно просит граждан соблюдать меры безопасности на реках и водоемах, не делать селфи на опасных участках, а родителей просит не оставлять детей без присмотра!

Селфи: опасно для жизни

Первые упоминания в СМИ о гибели человека из-за попытки сфотографировать себя появились в 2014 году, пишет MIT Technologe Review. Установлено, что за тот год во время попытки сделать селфи погибло 15 человек. Через год показатель заметно вырос — 39 смертей. В 2016 году из-за селфи уже погибло 73 человека, что даже больше, чем количество погибших от нападения акул. В общей сложности за три года селфи 127 раз становилось причиной смерти людей.

Чаще всего селфи-смерть наступала из-за падения с высоты, что говорит о тяге людей фотографироваться на краю обрывов, скал и высоток. Также большое количество селфи-смертей происходило в воде, особенно при прыжках в воду с высоты. На втором месте по количеству смертей во время селфи стоят случаи на железной дороге. В США и России значительная доля селфи-смертей связана с оружием.

Физиологи предупреждают: делая селфи и отправляя фото в Сеть, мы бываем настолько поглощены этим занятием, что часто уже просто не способны контролировать всю ситуацию. А наши мобильники настолько цепко захватывают наше внимание и требуют такой высокой скорости принятия решения там, в Сети, что в момент полной включенности в процесс мы уже не в состоянии заметить и устранить опасные ситуации, возникающие вокруг нас в реальном мире.

Проанализировав все случаи, эксперты разработали памятку, в которой обозначили зоны повышенной опасности: железнодорожные пути, крыши зданий, оживленные трассы, столбы электропередачи, место водителя и тех, кто едет рядом.

В российских школах еще два года назад предложили ввести уроки безопасного селфи после серии несчастных случаев. К урокам привлекаются психологи, полиция и профессиональные фотографы. На занятиях школьникам объясняют не только, как правильно сделать удачный снимок, но и как уберечься от опасностей при пользовании мобильным телефоном или фотоаппаратом.

Как уберечь себя от неприятностей?

Иногда в погоне за парой десятков лайков мы даже не осознаем, что это может нести серьезную опасность для нашей жизни. Конечно, при чтении подобных новостей кажется, что это абсурд. Но едва ли в планы кого-то из пострадавших входили такие печальные истории. Поэтому эксперты считают, что правила безопасного селфи стоит знать всем, и дают свои советы.

Если вы хотите сделать самое крутое селфи в своей жизни и остаться после него целым и невредимым, то просто соблюдайте правила безопасности:

- не стойте на краю быстрых рек, плотин;

- не лезьте на крыши и опасные строения, не садитесь на подоконник;

- не фотографируйтесь за рулём движущегося транспортного средства - автомобиля, велосипеда, мотоцикла;

- не нужно залезать на поезда и брать в руки огнестрельное оружие;

- делать селфи с животными стало модным, но и здесь не стоит забывать о правилах безопасности. Животные могут расценить ваши действия, как угрозу, и закончиться такая фотоссесия может довольно печально.

Селфи на высоте и на неустойчивых конструкциях

Конечно, оказавшись на любом высоком объекте, хочется запечатлеть открывшуюся картинку и сохранить этот момент в памяти. Но, может, лучше все-таки на время забыть о телефоне и насладиться открывшимся видом?

Уговорить всех людей никогда не фотографироваться на высоких объектах вряд ли получится, поэтому давайте договоримся: селфи можно делать только при условии, когда вы уверены, что крепко зафиксированы.

Нельзя полагаться на одну руку – позаботьтесь о страховке и найдите надежную опору для ног.

И никакого позирования! Пара кадров – и все. А еще лучше – держитесь подальше от обрывов, пропастей.

Селфи у водоемов

Живописная быстрая река, голубое озеро – фотографии на краю этих водоемов получатся красивыми. Но подумайте, стоит ли вам рисковать, если к тому же вы не умеете плавать. И если даже умеете, у вас может быть мало шансов, если вода окажется холодной или течение очень быстрым. Так что подумайте, прежде чем решиться на это.

Не делайте селфи тогда, когда стоит бежать

Пожар, драка или другое заметное, но опасное событие – плохой повод для фотографирования. Представьте, что может случиться с вами в самом худшем случае. Вряд ли селфи этого стоило, правда?

Селфи на проезжей части и на железной дороге

Поверьте, эти зоны не просто так называются местами повышенной опасности. Да, вы слышали про эти правила с детства, но их не перестают повторять потому, что несчастные случаи все еще случаются.

Помните, что пока вы делаете селфи, ваше внимание фиксируется как раз на этом процессе. И вы можете не заметить транспорт, который приближается к вам на огромной скорости. Поэтому лучше совсем воздержитесь от фотографирования вблизи этих мест.

Селфи за рулем – никогда во время движения

Во время управления автомобилем вы несете ответственность далеко не только за свою жизнь, так что фото за рулем отложите до момента, пока машина остановится на парковке и двигатель будет заглушен.

В любом случае думайте, прежде всего, о своей безопасности!