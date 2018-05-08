Пять представителей Таджикистана примут участие в чемпионате Азии по каратэ WKF, который пройдет в Японии на острове Окинава 11-13 мая.

Первенство Азии пройдет в двух возрастных категориях. Среди участников до 21 лет Таджикистан будут представлять Ходжикурбон Махмадов (60 кг, Турсунзаде) и Джавохир Хайдаров (84 кг, Худжанд), сообщил "АП" Мухаммад Бодаков, главный тренер сборной Таджикистан по этому виду спорта.

У юношей, по его словам, выступят Мухаммад Тешаев (55 кг, Яван), Алишер Каюмов (76 кг, Худжанд), Абдувахоб Шаропов (61 кг, Душанбе). Их повезет тренер из Худжанда Вадим Джо Чун-си.

Эта дисциплина каратэ является единственной из всего разнообразия стилей и направлений этого единоборства, которая попала в программу Олимпийских и Азиатских Игр.

Поэтому в рамках чемпионата Азии будут разыграны лицензии на III Юношеские Олимпийские игры, которые пройдут в Аргентине и набираются рейтинговые очки для отбора на Олимпийские игры 2020 года в Токио.

Главными аренами борьбы для каратистов Таджикистана в 2018 году станут Азиатские игры в Индонезии 18 августа – 2 сентября и Чемпионат мира по каратэ WKF с 6 по 11 ноября 2018 в Испании.

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