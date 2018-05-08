В современном мире одеваться модно и со вкусом – не личное дело каждого, а обязательное условие успешности. Предлагаем взглянуть на новую коллекцию магазина модной женской одежды «Монро», где вы всегда сможете подобрать для себя изысканный лук, подходящий по цвету, типу фигуры и стилю.

Чувственное кружево

Кружево в 2018 году получило звание главного тренда года. Трепетное коктейльное платье длины миди, выполненное из кружева голубого цвета, говорит об интеллигентности и романтичности его обладательницы. Такое изящное платье сочетается с нежными и аккуратными аксессуарами, небольшими сумочками нежных пастельных тонов. Надевать кружевное платье лучше к туфлям на высоком каблуке, босоножкам или лодочкам.

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В этом легком, изящном образе можно пойти на свидание, коктейльную вечеринку или на торжественное мероприятие.

Стоимость: платье 620 сомони

Кокетливо спущенные плечи

Открытые плечи – настоящий must-have сезона, который вскружил голову отъявленным модницам. Платье с вырезом «кармен» и рукавами-фонариками три четверти в стиле casual кокетливо оголит ваши плечи, акцентируя внимание на длинной шее и изящных руках. Фасон оптимален для стройных девушек любого роста с узкими и хрупкими плечами. Важная деталь – акцент на талии, который сбалансирует образ, избавив его от риска стать излишне объемным и бесформенным, а флористические мотивы, не выходящие из моды, добавят яркого «лета» образу.

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Платье оптимально для посещения выставок, кафе, шопинга, дружеских встреч и вечеринок.

Стоимость: цветочное платье (размер over size) – 530 сомони

50 оттенков черного

Несмотря на то, что черный – совсем не летний оттенок, в контексте модных вещей на теплый сезон этот цвет может смотреться весьма уместно. Яркий пример – структурированный топ из легкой черной ткани. Открытые плечи, завязки, расклешенный силуэт – топ будет идеально сидеть на любой фигуре.

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Стоимость: топ – 300 сомони, джинсы – 290 сомони, кожаный ремень – 260 сомони

Блузы с открытыми плечами

Вырез на одежде всегда привлекает внимание, и бывает трудно проявить чувство меры, чтобы не перейти тонкую грань между женственностью и сексуальностью. Излишне глубокие вырезы и декольте заменил давно забытый тренд – открытые плечи. Носится такая модель блузок фактически с любым гардеробом. Для создания повседневного образа в стиле casual стилисты предлагают носить облегающие джинсы-скинни лаконичного фасона.

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Стоимость: цветочная кофта в трёх расцветках – 270 сомони

Блуза с бантом

Раньше белая блуза с бантом ассоциировалась с Маргарет Тэтчер, дресс-кодом школьных учителей и костюмированными драмами — в общем, с чем угодно, кроме, собственно, моды. Но вдруг оказалось, что пуританское настроение таких блузок делает девушек очень сексуальными в самом деликатном смысле этого слова. Блузка с воротником в виде банта должна быть обязательным предметом гардероба тех дам, которые любят и выбирают одежду утончённого стиля. Лучше всего к такой блузке подойдёт юбка-карандаш или любая прямая юбка, слегка зауженная книзу, а также брюки и даже шорты.

Чтобы блузки с бантом выглядели на вас не хуже, чем на моделях Chanel и Botega Venetta, запомните один ключевой момент: не бойтесь oversized. Блуза должна закладываться в естественные драпировки, мягко облегая ваше тело.

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Стоимость: блуза – 310 сомони, гипюровая юбка – 290 сомони

Универсальный комбинезон

Стильный белый комбинезон оверсайз из натуральной ткани – прекрасный вариант на лето. Открытые плечи и длину миди уравновешивают пояс на резинке, акцентирующий внимание на талии. С алыми губами, соломенной шляпой и биркенштоками комбинезон можно носить во время отпуска, а с накидками и летними нарядными кардиганами поверх плеч и на каблуках – на летние городские прогулки, романтические свидания и дружеские встречи в хорошие заведения.

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Стоимость: костюм-двоечка в белом и чёрном цвете – 420 сомони, кардиган в пудровом и розовом цвете – 530 сомони

Модные брюки с лампасами

С топом сегодня носят все, а если речь идет о брюках с лампасами — особенно. Высшим пилотажем стиля считается лук из брюк с высокой талией, где верх представлен вариантом кроп-топа. Укороченные брюки с лампасами, из под которых выглядывают изящные щиколотки, хорошо смотрятся в стиле спорт-шик или городском. Их можно сочетать как со спортивной обувью, так и с классикой.

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Стоимость: кофточка - 290 сомони, брюки – 270 сомони, сумочка – 280 сомони

Спортивная мода

Чтобы быть модной в этом сезоне, нужно быть в отличной спортивной форме. Обязательной покупкой каждой модницы станет спортивный костюм, состоящий из бра-топа и легинсов черного цвета, корректирующий силуэт.

Отдельно стоит упомянуть о кроссовках, которые должны быть не только модными, но и удобными, потому что они могут спасти вас от травм. Кроссовки должны обладать амортизацией, плотно обхватывать и фиксировать ногу.

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Стоимость: спортивный костюм 420 сомони

Платье в бельевом стиле - женственность до максимальных пределов

Выглядеть стильно, пикантно и при этом совершенно не вульгарно поможет ультрамодное платье в бельевом стиле освежающего белого цвета, подчеркивающим загар. Свободное платье-комбинация, дополненное воланами, может быть самостоятельным элементом наряда, для завершения образа его достаточно дополнить элегантными максимально открытыми босоножками или нюдовыми туфлями на каблуке.

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Стоимость: платье - 300 сомони

Эти и другие модные образы можно приобрести в магазине женской одежды «Монро», адрес: ТЦ «Садбарг», 2-й этаж, тел.: +992 907878758.