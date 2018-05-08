Лидер оппозиционного движения «Елк» Никол Пашинян избран премьер-министром Армении на специальном заседании парламента страны. Пашиняна поддержали 59 депутатов, против проголосовали 42, пишет Медуза.

Кандидатура Пашиняна была утверждена со второй попытки. 1 мая за оппозиционного политика, имеющего поддержку фракций «Елк», «Дашнакцутюн» и «Царукян», не проголосовали представители правящей Республиканской партии, обладающей большинством мест в парламенте Армении.

После возобновления массовых протестов в стране республиканцы согласились провести повторные выборы премьера 8 мая, на которых снова была выдвинута кандидатура Пашиняна.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источники в Республиканской партии, на исполкоме партии было решено, что за лидера «Елк» отдают свои голоса 12 республиканцев, которые являются бизнесменами или представителями национальных меньшинств. Остальные парламентарии-республиканцы не поддержали кандидатуру Пашиняна.

В Армении с 13 апреля проходили массовые акции протеста против выдвижения на пост премьер-министра страны бывшего президента Сержа Саргсяна. Несмотря на митинги, парламент избрал Саргсяна премьером, но уже 23 апреля он был вынужден уйти в отставку под давлением протестующих.

После отставки Саргсяна протесты продолжились против правящей Республиканской партии. Лидер протестов, депутат Никол Пашинян заявил, что готов стать новым главой правительства. После того, как лидер «Елк» призвал оппозицию к всеобщей забастовке, а в парламенте распалась правящая коалиция, Республиканская партия согласилась на повторное голосование по кандидатуре премьера.