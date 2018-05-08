Если вы знаете о таких приложениях, как Vine (для записи и публикации коротких видео) и HQ Trivia (викторина с реальным денежным призом), то могли слышать и об одном из создателей этих приложений — Руслане Юсупове, который, переехав из Таджикистана в США, взял себе имя Рус.

Он переехал с родителями в Нью-Йорк сразу после начала развала СССР, передает Rubic.us.

Там же он закончил школу изобразительных искусств и в скором времени нашел работу разработчика в одной из самых крупных технологических фирм — Razorfish.

Одним из его проектов в этой фирме была разработка сайта для Hulu, сервиса, предоставляющего доступ по подписке к фильмам, сериалам, различным шоу. Сейчас Hulu дает возможность смотреть не только программы других студий, но и снимает собственные сериалы, самый известный их продукт — “Рассказ служанки”.

Вскоре работать на кого-то Юсупову надоело, и он основал собственную компанию по веб-дизайну Big Human. Она предпочитала работать с новыми именами, разрабатывая для небольших и только открывшихся фирм сайты и другие цифровые продукты. Интерес к компании рос и в последствие клиентами Bug Human уже были Time.com, Urban Dictionary, Jetsetter, Time Warner and Fortune.

Руслан Юсупов (сидит) и ведущий викторины в HQ Trivia Скотт Рогоуски. Фото Time

Спустя 4 года после открытия фирмы, в 2012 году, Руслан Юсупов, Дом Хофманн и Колин Кролл запустили сервис Vine. Его презентация прошла в закрытой обстановке, только для инвесторов, но сразу стало понятно, что это успех. Приложение позволяло пользователю записать 6-секундные видео (вайны), которые мог посмотреть кто угодно.

Оценив перспективность приложения, компания Twitter через несколько месяцев после релиза выкупила Vine за $30 миллионов. Все основатели сервиса, включая Юсупова, отправились в Twitter вслед за своим детищем.

После доработки приложения, Vine наконец выпустили на полноценный рынок. Он побил многие рекорды, став самым скачиваемым приложением в App Store. Создатели решили запустить отдельный сайт под него, затем в само приложение стали добавлять все новые и новые функции.

Но потом все закончилось. Осенью 2016 года Twitter объявила о закрытии сервиса. Она предупредила, что старые видео останутся в архиве, но новые публиковать можно будет только в самом Twitter. Новости о закрытии Vine заставили Юсупова уйти из Twitter. Напоследок он сделал пост: “никогда никому не продавайте свою компанию!”.

Пути создателей Vine после ухода из Twitter разошлись.

Руслан Юсупов (слева) и Колин Кролл. Фото vox-cdn.com

Дом Хоффман все еще продолжает верить, что сервис можно возродить. Этим он сейчас и занимается. На днях он сообщил, что его новый проект, V2, который станет преемником Vine, столкнулся с финансовыми трудностями и пока откладывается. Дом добавил, что V2 будет иметь огромный успех, но пока он ищет инвесторов, готовых в проект поверить.

А Юсупов и Колин Кролл продолжили работать вместе. Они основали компанию по созданию приложений Intermedia Labs и их первым продуктом стал Hype - платформа, где пользователи могли постить любой контент в режиме реального времени. Сорвать хайп приложению не удалось и некоторое время Юсупов и Кролл раздумывали над новым продуктом. И им стал HQ Trivia.

Выпущенное в августе 2017 года, приложение сразу стало у всех на слуху. Его суть в том, что игроки в определенное время (обычно в 21:00 по восточному времени) проходят викторину из 12 вопросов, на каждый дается три варианта ответа. Сложность вопросов растет с каждым новым уровнем, а время на ответ составляет 10 секунд. Те, кто ответят быстрее всех, проходят дальше, остальные онлайн-игроки уходят с поля. В финале оставшемуся игроку выдается денежный приз. Если же он дойдет до финала не один, а еще с несколькими игроками, то выигрыш они делят между собой. Вывести деньги можно через PayPal.

Вопросы в приложении обычно задает ведущий Скотт Рогоуски, но по особым случаям его заменяют именитые гости. Недавно Юсупов запостил на своей странице в Facebook фото с переговоров с Робертом Де Ниро, который стал ведущим одного из выпусков викторины.

В разное время гостями были Дуэйн Джонсон, Райан Сикрест, Джимми Киммел и другие. В такие дни сумма приза повышается и может доходить до $300,000.

На данный момент Юсупов и Кролл продолжают дорабатывать приложение, попутно получая награды за его разработку. По словам Руслана Юсупова, для него нет ничего важнее, чем “создавать действительно полезное для пользователей и видеть их положительную реакцию на твою работу”.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus