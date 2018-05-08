Сегодня утром у мемориального памятника павшим в Великой Отечественной войне и «вечного огня», установленного у его подножья в центре города Худжанда состоялось торжественное мероприятие, посвященное 73-й годовщине Победы.

Ветеранов войны и труда поздравил с праздником председатель Согдийской области Раджаббой Ахмадзода и пожелал им крепкого здоровья, счастья и благополучия.

«9 мая, как день памяти павших в Великой Отечественной войне и чествования ветеранов войны и тружеников тыла навечно останется в истории. Невиданный подвиг славных сынов Таджикистана наряду с представителями других наций и народов во имя достижения мира и свободы, ваше мужество и героизм, ваш жизненный путь для всех нас и будущих поколений есть и будет уроком отваги и доблести. Мы гордимся вами и мы всегда перед вами в долгу», - отметил в своем выступлении глава Согда.

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После церемонии возложения цветов и венков у мемориального памятника, перед ветеранами торжественным маршем прошли офицеры и военнослужащие военных частей, дислоцированные в областном центре.

Отметим, что в течение предпраздничной недели во всех городах и районах области были организованы посещения 101 участника ВОВ, ветеранов труда, тружеников тыла и семей, павших на полях сражений. В честь 73-й годовщины Победы каждому участнику ВОВ была передана денежная помощь от имени президента страны в размере 4 тыс. сомони, от имени главы области в размере 1,5 тысяч сомони, а также от имени местных властей по 1 тысячи сомони.

В честь Дня Победы денежную помощь в размере 1,2 тысячи сомони также получили все труженики тыла.

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