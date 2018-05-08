С лиц, пострадавших от незаконных действий Рашида Кадырова и его сына Алишера, получены исковые заявления на общую сумму в полмиллиарда долларов США.

Экс-генпрокурор Узбекистана Рашид Кадыров, арестованный в конце февраля этого года, начал давать показания против своего сына Алишера Кадырова.

Об этом сообщил сотрудник Генпрокуратуры, приближенный к следствию, сообщает CA-News.

По словам сотрудника Генпрокуратуры Узбекистана, попросившего не разглашать его имени, Рашид Кадыров начал давать показания против своего сына Алишера с середины апреля. "Пока рано говорить об обвинительных эпизодах, так как уголовное дело слишком большое. Следствие будет продолжаться еще долго", – говорит он.

Источник добавил, что так как Алишер Кадыров все еще находится в розыске, проверить подлинность показаний его отца пока не удается. Между тем, источник в Министерстве внутренних дел сообщил о том, что экс-генпрокурор Рашид Кадыров начал жаловаться на ухудшение состояния здоровья. Однако, по его словам, в СИЗО МВД на бывшего генпрокурора оказывается «сильное давление».

По данным главного надзорного органа Узбекистана, в отношении Рашида Кадырова, арестованного 22 февраля, выдвинуты обвинения по статьям 165 («Вымогательство»), 205 («Злоупотребление властью или должностными полномочиями») и 210 («Получение взятки») Уголовного кодекса республики.​

66-летний Рашид Кадыров руководил Генпрокуратурой Узбекистана на протяжении 15 лет. Он был снят с должности в апреле 2015 года. 5 марта 2018 года МВД республики объявило в международный розыск сына экс-генпрокурора Алишера Кадырова. ​39-летний Алишер Кадыров подозревается в совершении преступлений, предусмотренных статьями 165 («Вымогательство») и 168 («Мошенничество»).

По сообщениям источников в Генпрокуратуре, с лиц, пострадавших от незаконных действий Рашида Кадырова и его сына Алишера, получены исковые заявления на общую сумму в полмиллиарда долларов США. В настоящее время в рамках данного уголовного дела в Узбекистане «допрашиваются десятки бывших и действующих высокопоставленных чиновников», сообщили они.

17 марта в ходе своего выступления в Самаркандской области президент Шавкат Мирзиёев заявил, что бывший генпрокурор Рашид Кадыров был посажен в тюрьму за то, что в свое время ежемесячно брал со своих подчиненных взятки в больших размерах.

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