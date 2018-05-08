Dushanbe police have seized 47.690 kilograms of narcotic drug. A totaled reportedly included 45 kilograms of heroin and some three kilograms of raw.
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