Сегодня мы склоняем головы в память о тех, кто пожертвовал своей жизнью с целью торжества доброты над злом и обеспечения счастливой мирной жизни человечеству.

Об этом говорится в поздравлении президента страны Эмомали Рахмона в честь Дня Победы, опубликованном на сайте главы государства.

«Народ Таджикистана ежегодно празднует День Победы над фашизмом как одну из трагических страниц истории человечества прошлого века и во имя почитания героизма и подвига славных сынов Родины. Эта победа является результатом дружбы и совместной борьбы народов со страшной угрозой – гитлеровским фашизмом, а также высшим проявлением мужества и отваги представителей различных наций ради достижения свободы и мира», - говорится в нем.

Глава государства отметил и роль таджикистанцев в этой войне.

«Сыны таджикского народа мужественно и с честью сражались на всех фронтах этой страшной войны, являющейся одной из величайших трагедий в истории человечества. Поэтому подвиг и стойкость мужественных посланцев Таджикистана являются для нынешнего поколения высшим образцом верности и служения Родине. Изучение богатого жизненного опыта, истории ратного пути и последующей деятельности ветеранов войны и труда для нынешнего и будущих поколений - есть живой пример, наставление, жизненный урок в деле защиты независимости, развития суверенной страны таджиков, защиты её рубежей, национальных и государственных интересов», - отмечено в поздравлении.

По словам главы государства, личный состав Вооружённых сил Таджикистана, следуя примеру своих славных отцов, всегда готов к защите земель предков, достижений государственной независимости и спокойной жизни народа.

«Предметом гордости является то, что за этот период выросло и возмужало новое поколение защитников Родины, которое с отвагой и верностью охраняет рубежи нашей независимой страны. Выражаю уверенность, что гордые, отважные солдаты и офицеры, крепкие духом защитники Родины-Матери, опираясь на уроки мужества и стойкости старшего поколения, благодаря твёрдой военной дисциплине и в дальнейшем будут проявлять готовность к защите величайшего блага жителей страны - независимости, укреплению основ национальной государственности и большему повышению имиджа и авторитета суверенного Таджикистана», - говорится в поздравлении.

Глава государства пожелал «всем ветеранам войны и труда и славному народу Таджикистана здоровья, благополучия, а нашей любимой Родине - вечного мира и стабильности».

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