Задержанные по факту незаконного оборота наркотиков Шоиков и Ёрбеков

Правоохранительными органами страны в Душанбе из незаконного оборота изъято более 47 кг наркотиков - 45 кг героина и почти три 3 кг опиума.

Операцию по перекрытию канала поставки наркотиков начали после того, как в милицию поступила оперативная информация о ввозе на территорию столицы крупной партии наркотиков, сообщили в МВД Таджикистана.

В результате, оперативники задержали автомашину «Нива».

«Задержание произошло в момент, когда из «Нивы» выгружали коробки с надписью «Шохона» и загружали их в другой автомобиль. По данному факту задержаны два жителя Хорога – 35-летний Шоди Шоиков и 23-летний Артур Ёрбеков», - сообщил источник.

По данным МВД , мужчины привезли около 50 кг наркотиков из Хорога в Душанбе для продажи.

«Во время осмотра коробок были обнаружены 47 штук целлофановых пакетов. Согласно заключению экспертизы, в пакетах находился героин общим весом 45 кг и около 3 кг опиума. Общий вес изъятых наркотиков составил 47 кг 690 граммов», - сообщает МВД Таджикистана.

Задержанные наркотики Фото МВД РТ

По данным источника, в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 200 УК РТ (незаконный оборот наркотических средств или психотропных веществ с целью сбыта), расследование продолжается.

В 2017 году правоохранительными органами и силовыми структурами Таджикистана из незаконного оборота было изъято 4,448 тонны наркотических средств.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus