Правоохранительными органами страны в Душанбе из незаконного оборота изъято более 47 кг наркотиков - 45 кг героина и почти три 3 кг опиума.
Операцию по перекрытию канала поставки наркотиков начали после того, как в милицию поступила оперативная информация о ввозе на территорию столицы крупной партии наркотиков, сообщили в МВД Таджикистана.
В результате, оперативники задержали автомашину «Нива».
«Задержание произошло в момент, когда из «Нивы» выгружали коробки с надписью «Шохона» и загружали их в другой автомобиль. По данному факту задержаны два жителя Хорога – 35-летний Шоди Шоиков и 23-летний Артур Ёрбеков», - сообщил источник.
По данным МВД , мужчины привезли около 50 кг наркотиков из Хорога в Душанбе для продажи.
«Во время осмотра коробок были обнаружены 47 штук целлофановых пакетов. Согласно заключению экспертизы, в пакетах находился героин общим весом 45 кг и около 3 кг опиума. Общий вес изъятых наркотиков составил 47 кг 690 граммов», - сообщает МВД Таджикистана.
По данным источника, в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 200 УК РТ (незаконный оборот наркотических средств или психотропных веществ с целью сбыта), расследование продолжается.
В 2017 году правоохранительными органами и силовыми структурами Таджикистана из незаконного оборота было изъято 4,448 тонны наркотических средств.
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