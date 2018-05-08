Джурабек и Джонибек Муродовы на концерте в Душанбе

Накануне празднования Дня Победы в Youtube появилась новая песня «Сыны» таджикского исполнителя Джонибека Муродова.

В песне говорится о том, насколько важно сохранить мир и спокойствие для наших детей.

«Не для войны растут сыны, пусть до глубокой седины живут под небом безмятежным наши дети», - припев этой песни уже полюбился многим поклонникам творчества Джонибека.

Кстати, автор новой песни - известный украинский композитор Александр Яшин, чьи композиции входят в репертуар Ирины Аллегровой, Александра Малинина, Таисии Повалий, Виталия Козловского, группы «Авиатор», Джонибека Муродова, Анюты Славской и других исполнителей из стран СНГ.

Вместе с Еленой Лещенко Яшин работает над многими проектами. Например, два года назад их совместная работа - песня «Дон» в исполнении Александра Малинина также была тепло принята публикой.

Джонибек Муродов уже два последних года работает на Украине. На счету таджикского исполнителя 5 студийных альбомов и громкие международные награды. Певец является обладателем международной премии «BIG APPLE MUSIC AWARDS» в 2010 и 2012 годах, которая ежегодно вручается самым популярным эстрадным артистам Азии в Нью-Йорке (США), награда BAMA AWARDS в 2016 году в Гамбурге и многие другие.

На недавнем концерте 6 мая в Душанбе он выступил вместе с отцом Джурабеком Муродовым в честь его 75-летнего юбилея и 55-летия творческой деятельности.

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