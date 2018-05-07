АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 8 Мая 2018 ГОДА

- Государственный русский драматический театр им. Маяковского покажет спектакль Светланы Алексиевич «У войны не женское лицо». Начало в 17.00

- В Согдийской области в рамках Дней культуры Саудовской Аравии состоится бизнес-форум с участием отечественных и арабских предпринимателей.

- Суд района Исмоили Сомони рассмотрит дело экс-лидера «Таджикских трудовых мигрантов» Каромата Шарипова. Начало в 14:00.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 8 Мая

Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца.

1945 - В пригороде Берлина Карлсхорсте подписан Акт о капитуляции Германии во Второй мировой войне.

1967 - В Москве у Кремлевской стены на могиле Неизвестного солдата зажжен Вечный огонь.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 8 Мая

1912-1943 – Родился Герои Советского Союза Саидкул Турдиев.

1916-1998 – Родился литературовед, доктор филологических наук Амирбек Абибов.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 8 Мая 2018 ГОДА

По Согдийской области - Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8, местами усиление до 13-18 м/с. Температура: в долинах ночью 8-13 тепла, днем 27-32 тепла, в горах ночью 2-7 тепла, днем 17-22 тепла.

По Хатлонской области – Переменная облачность, преимущественных без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 13-18 тепла, днем 29-34 тепла, в предгорьях ночью 7-12 тепла, днем 21-26 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, преимущественных без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 5-10 тепла, днем 20-25 тепла, по ВГБАО ночью 3-8 мороза, днем 9-14 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, преимущественных без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 8-13 тепла, днем 26-31 тепла, в горах ночью 3-8 тепла, днем 20-25 тепла.

По городу Душанбе – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 8-10 тепла, днем 28-30 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8, временами усиление до 13-18 м/с. Температура: ночью 10-12 тепла, днем 30-32 тепла.

По городу Курган-Тюбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 13-15 тепла, днем 31-33 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 7-9 тепла, днем 21-23 тепла.