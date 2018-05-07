Белорусские экспортные товары будут представлены 15-17 мая этого года на национальной выставке Беларуси в Душанбе.

«В выставке примут участие ведущие белорусские предприятия-экспортеры продукции, товаров и услуг в сферах машиностроения и промышленного оборудования, сельского хозяйства и продуктов питания, нефтехимической промышленности, деревообработки и строительных материалов, лёгкой промышленности, медицины и фармацевтики, спорта и туризма, транспорта и логистики, научно-технического достижения и образовательных услуг, информационных технологий и телекоммуникаций и др.», - сообщает выставочное унитарное предприятие «Белинтерэкспо» Белорусской торгово-промышленной палаты.

Отмечается, что для оформления выставочной экспозиции разработан специальный дизайн с элементами национальной символики. Широкая рекламно-информационная кампания привлечет к посещению выставки широкий круг представителей таджикских бизнес-кругов.

«Есть много точек роста в плане повышения уровня торгово-экономического сотрудничества. Для этого и планируется проведение большой выставки товаров белорусских производителей, которые будут ориентированы не только на Таджикистан, но и другие страны по соседству», - сказал «Белинтерэкспо» посол Таджикистана в Беларуси Махмадшариф Махмуд Хакдод.

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