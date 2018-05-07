Молодые борцы Таджикистана выступят на чемпионате Азии в Ташкенте, а юношеская сборная Таджикистана по дзюдо отправляется в Ливан.

В составе сборной Таджикистана по вольной борьбе под руководством тренера Абдурозика Олимова в чемпионате Азии участвуют Шахбоз Саидов (48 кг), Расулджон Иноятов (51 кг), Джамшед Кодиров (55 кг), Мустафо Ахмедов (60 кг), Хайрулло Кулулов (65 кг), Саидасан Ашрафхонов (71 кг), Абубакр Шукуров (80 кг), Исмоил Раджабов (92 кг), Рахмонджон Махмадбеков (110 кг).

Сборную по греко-римской борьбе составили Аслам Азизов (45 кг), Фируз Мирзораджабов (51 кг), Давлатали Файзов (55 кг), Алиджон Джураев (60 кг), Шахрзод Очилов (65 кг), Хабибджон Зухуров (71 кг), сообщает пресс-служба национального олимпийского комитета республики.

Впервые со стороны организаторов помимо золотых медалей победители получат специальный пояс чемпиона. Фото НОК Узбекистана

Чемпионат Азии пройдет с 7 по 14 мая в Ташкенте. По сообщению НОК Узекистана, в предстоящем чемпионате Азии ожидается участие около 400 спортсменов из 21 страны.

В вышеуказанных видах борьбы будут разыграны по 5 лицензий на Олимпиаду, в общей сложности 15 лицензий. В рамках чемпионата Азии будет разыграно 30 комплектов медалей.

Между тем, юношеская сборная Таджикистана по дзюдо отправляется в Ливан, где с 10 по 13 мая состоится чемпионат Азии по дзюдо среди юношей и подростков.

Честь Таджикистана на этих соревнованиях будут защищать Давлатали Назаралиев (-55 кг), Мухаммадризо Кувватов (-60 кг), Далер Курбонджонов (-60 кг), Джамолиддин Абдуллоев (-66 кг), Разиаллох Лоиков (-66 кг), Хайёмиддин Джабборов (-73 кг), Мухаммадкарим Сарахонов (-73 кг), Джахонгир Маджидов (-81 кг), Мухаммадулло Лоиков (-90 кг), Хуршед Маджидов (+100) и Шохида Каландарова (-57 кг), сообщили в Национальном олимпийском комитете Таджикистана.

В турнире среди юниоров (подростков) примут участие Умед Асматуллобеков, Фарорун Мирзошоев (оба -55 кг), Джамшед Сулаймони (-60 кг), Саидашраф Лоиков (-60 кг), Абдулло Неъматов ( -66 кг), Ганиджон Ганиев (-73 кг), Фатхиддини Саидмуъмин (-73 кг), Фаридун Холиков (-81), Эмомризо Курбонов (-90 кг).

Отметим, что Мухаммадризо Кувватов и Джамшед Сулаймонов недавно выиграли золотые медали открытого кубка Азии по дзюдо среди юниоров и молодежи в Ташкенте.

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