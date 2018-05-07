Нововведения Национального банка Таджикистана в нормативно-правовые акты по денежным переводам привели к определенным проблемам для некоторых граждан республики.
Гражданка Таджикистана Татьяна Иванова хотела отправить в Украину своим родственникам небольшую сумму в американской валюте. Но в течение всего последнего месяца она получила отказ совершить перевод практических во всех банках.
«В банках сказали, что получили инструкцию Нацбанка не принимать денежные переводы, предназначенные физическим лицам с гражданством другой страны. То есть гражданин Таджикистана не имеет право отправлять деньги лицам, которые не являются гражданами Таджикистана», - цитирует Татьяна слова сотрудницы одного из коммерческих банков.
По ее словам, деньги своим родственникам она все-таки отправила.
«Однако для этого пришлось найти человека с российским паспортом, который и оформил перевод на себя», - сказала она.
НБТ в начале марта этого года ввел поправки в инструкцию «О порядке осуществления переводных операций физическими лицами без открытия банковских счетов».
Согласно этим поправкам, физические лица - резиденты РТ могут без открытия банковского счета переводить валюту на сумму до 1750 показателей для расчетов (87,5 тысяч сомони) в пользу резидентов РТ. До этого можно было осуществить перевод на сумму до 28 тысяч сомони.
Однако осуществить аналогичную операцию гражданами Таджикистана в пользу лиц, не являющими гражданами республики, не разрешается.
Согласно инструкции НБТ, денежные переводы резидентам в пользу нерезидентов разрешаются лишь в некоторых случаях. Например, если средства предназначены организаторам различных мероприятий, в которых участвуют граждане Таджикистана. Или же для оплаты подписок на иностранные периодические издания, оплаты учебы и лечения, оплаты алиментов, пенсий, государственных пособий и прочее.
Мы обратились с письмом-запросом в НБТ, чтобы узнать необходимость введения ограничений на денежные переводы, однако ответа пока еще не получили.
Эксперт финансового сектора страны Нуриддин Хакимов связывает эти ограничения со своеобразным противодействием таджикских властей финансированию терроризма и экстремизма.
«Однако не думаю, что эти меры будут иметь необходимый эффект. Спонсоры террористов, если они у нас в стране имеются, могут воспользоваться современными электронными технологиями, чтобы осуществить свои намерения, при этом останутся инкогнито. Открыто обычными банковскими переводами занимаются простые, абсолютно безвредные люди, которые и пострадают от нововведений Нацбанка», - заключил эксперт.
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Али 3 часа назад
Маразм крепчает...
Maska3 часа назад
Нелюди
Umed4 часа назад
Дебилы! По другому назвать авторов данного ограничения не получается!
Гость4 часа назад
родителям, которые отправляют ежемесячно деньги своим детям студентам, придется каждый раз доказывать что их дети являются гражданами Таджикистана?? Каким образом?? Копии паспортов получателей представлять??
Гость4 часа назад
Большего туризма трудно представить
PS4 часа назад
У нас, что Роскомнадзор начал работать?