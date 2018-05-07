На базе общевойскового полигона «Чирчик» впервые в Узбекистане проведены соревнования по танковому биатлону.

6 мая на базе общевойскового полигона «Чирчик» впервые в Узбекистане прошли соревнования по танковому биатлону, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Министерства обороны.

Площадка для проведения соревнований была создана при содействии Ташкентского областного военного-административного сектора и командования войсками Ташкентского военного округа.

Протяженность трассы составляет 4200 м. Для проведения торжественного парада также была сооружена площадка 600×20 м для прохода личного состава маршем и военной техники.

В параде приняли участие 1100 военнослужащих и более 30 единиц техники времен Второй мировой войны, включая БПМ, БТР, БМД, а также техника, состоящая на вооружении в данный момент.

Открыл мероприятие, приуроченное ко Дню памяти и почестей, министр обороны генерал-майор Абдусалом Азизов.

Затем пролетели два вертолета AS-350 с государственными флагами, два штурмовых вертолета показали маневры и два транспортных вертолета осуществили высадку десанта. Военнослужащие продемонстрировали мастерство рукопашного боя.

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Танковый биатлон в последние годы активно развивает российское министерство обороны, которое инициировало проведение ежегодного чемпионата мира по этому виду соревнований. В министерстве обороны России утверждают, что этот вид состязаний придумал лично министр обороны Сергей Шойгу, однако подобные соревнования еще в начале 1960-х годов проводили в Западной Европе войска НАТО. Чемпионат мира по танковому биатлону проводится с 2013 года, все прошедшие пять чемпионатов выиграла Россия. Из центральноазиатских республик в соревнованиях регулярно принимают участие Казахстан, Таджикистан и Киргизия.

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