В Таджикистане установлена стоимость на совершение паломничества к святыням Ислама. Стоимость хаджа в этом году обойдется паломникам из Таджикистана на $89 дороже, чем в прошлом году, и будет составлять $3 тыс. 712 (33 тыс. 410 сомони).

«Cтоимость возросла за счет повышения цен на услуги обслуживающей компании», - сообщил «АП» пресс-секретарь Комитета по делам религии республики Афшин Муким.

По его словам, в стоимость входит авиаперелет в обе стороны, медицинское страхование, расходы на питание и проживание в гостиницах Мекки и Медины, услуги гида, стоимость живности для обряда жертвоприношения, чемодана и ручной сумки с отличительными знаками Таджикистана.

«В этом году вместо единой формы паломникам выдадут 4 метра материала для одежды, стоимость которой также входит в общую сумму», – пояснил представитель Комитета.

Указанную сумму паломники могут заплатить в центральном офисе ОАО "Ориёнбанк" или его филиалах на местах.

Первая группа паломников вылетит в Мекку рейсами авиакомпаний “СомонЭйр” и “Флай Нас” из Душанбе и Худжанда в конце июня.

В текущем году, по данным комитета, свыше 6 тыс. граждан страны посетят Мекку.

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