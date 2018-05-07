Извержение привело к разрушению более 30 жилых домов

Извержение вулкана Килауэа привело к разрушению более 30 жилых домов на Большом острове, входящем в состав Гавайских островов, сообщает в понедельник, 7 мая CA-News со ссылкеой на агентство Associated Press.

К настоящему моменту местные службы спасения эвакуировали уже более 1,7 тыс. человек, в основном это жители населенного пункта Леилани-Эстейтс.

Вулкан проявляет активность с прошлой недели. Местные эксперты полагают, что, судя по ряду признаков, выбросы лавы в ближайшее время не прекратятся.

Килауэа считается одним из самых активных действующих вулканов в мире. Высота вулкана составляет 1247 метров над уровнем моря.

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