В преддверии Дня Победы 5 мая на здании военного госпиталя 201-й Российской военной базы (РВБ) в Таджикистане появилась мемориальная доска в честь медицинских работников госпиталя №348.

В годы Великой Отечественной войны только в Душанбе находилось 22 эвакогоспиталя. Самых тяжелораненых - обожженных летчиков, танкистов, моряков, раненых с увечьями, несовместимыми с возвращением на фронт - отправляли в Таджикистан. Столица республики входила в десятку самых насыщенных по количеству эвакогоспиталей городов СССР. И по праву может считаться городом военно-медицинской славы. Одним из первых принял тяжелораненых в Душанбе военный госпиталь второго разряда № 348 (451) Туркестанского военного округа.

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«В Таджикистане с начала Великой Отечественной войны было создано несколько десятков эвакогоспиталей, но центральным военно-медицинским учреждением оставался легендарный Душанбинский госпиталь № 348. Здесь с полной силой проявились лучшие качества военных медиков – милосердие, доброта, сострадание», - сказал на церемонии открытия посол России в Таджикистане Игорь Лякин-Фролов.

«Сложно переоценить вклад медицинских работников в победу во время Великой Отечественной войны. С первых дней войны они спасали бойцов, не жалея себя: вытаскивали раненных с поля боя, оперировали под бомбежками в полевых условиях», - отметил исполняющий обязанности командира 201-й РВБ полковник Игорь Коледа.

«История старейшего медицинского учреждения столицы, душанбинского военного гарнизонного госпиталя № 348 берет свое начало с 1921 года, с приходом в столицу Восточной Бухары - Дюшамбе - Гиссарского экспедиционного отряда Красной Армии и устройства военного лазарета, ставшего, по сути, первым лечебным учреждением в нашем городе», - напомнил собравшимся военный историк Гафур Шерматов.

В завершении церемонии открытия мемориала с концертом выступила музыкальная группа "Фортпост" при РВБ и дети воскресной школы при полковом Храме Иверской Божьей матери.

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