Вокалистка из Таджикистана Мехрона Гайбуллоева прошла в полуфинал конкурса "Ты супер!", покорив жюри конкурса исполнением хита Земфиры "Искала тебя".

Она не смогла оставить равнодушными сразу троих членов жюри: первым зеленую кнопку нажал музыкальный продюсер Виктор Дробыш. Его примеру последовала певица Юлианна Караулова, а затем к ним присоединился певец Сергей Лазарев.

"Мехрона, образ, то, что ты себе придумала, выступление, в целом номер — все сработало", — прокомментировал выступление девушки Сергей Лазарев,.

По мнению продюсера Виктора Дробыша, "музыкально — это было хорошо".

Композитор Игорь Крутой не нажал зеленую кнопку, отметив, что "интонационно в песне было много неточного".

Мехрона Гайбуллоева представляет Таджикистан на международном вокальном конкурсе "Ты супер!" — совместном проекте телеканала НТВ и международного информационного агентства и радио Sputnik.

В феврале на конкрсе девушка исполнила песню "Драмы больше нет" певицы Полины Гагариной. Жюри тогда по достоинству оценило голос 17-летней жительницы Душанбе: Мехрона прошла в следующий тур.

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