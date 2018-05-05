В российских городах начались протестные акции «Он нам не царь», организованные сторонниками Алексея Навального.

Согласно трансляции на ютьюб-канале «Навальный Live», согласованные акции прошли во Владивостоке и Хабаровске, а также в Комсомольске-на-Амуре. На момент публикации новости акции начались в Южно-Сахалинске и Иркутске, пишет Медуза.

В Красноярске, где митинг запланирован на 13:00 (9 утра мск) перед акцией была задержана координатор штаба Навального Яна Герасимова, ее обвиняют в организации несогласованного мероприятия.

В Тамбове сотрудниками полиции задержан помощник координатора местного штаба Навального Игорь Сливин. В Рязани в отделе полиции удерживают активиста Всеволода Паршина, распространявшего листовки об акции на 5 мая. В Красноярске во дворе своего дома задержана сотрудница штаба Алексея Навального Мария Маковозова.

«Открытая Россия» сообщает о задержании в Санкт-Петербурге и Краснодаре своих активистов Ильи Гантварга и Виктора Чирикова, которые также являются активными участниками местных штабов Алексея Навального.

Издание отмечает, что общероссийская протестная акция «Он нам не царь», приуроченная к инаугурации Владимира Путина, запланирована сторонниками Алексея Навального на 5 мая. Во многих российских городах, включая Москву и Санкт-Петербург, власти не дали согласия на ее проведение.