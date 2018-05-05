Социальная сеть «ВКонтакте» тестирует новый сервис, который по функциональности напоминает телеграм-каналы, сообщает Медуза со ссылкой на издание «Код Дурова».

Первыми про разработку сообщили администраторы закрытого сообщества «Багосы» во «Вконтакте». В качестве подтверждения они выложили фрагмент кода из приложения соцсети. По их словам, каналы, как в Telegram, появятся в группах во «Вконтакте».

«Код Дурова» получил доступ к тестовой версии такого канала. По данным издания, новая разработка похожа на чаты «ВКонтакте», но, как и в Telegram, подписчики канала не могут ничего в нем писать, а уведомления от канала можно отключить.

Как предполагает «Код Дурова», каналы разрабатываются для мессенджера «ВКонтакте». Руководитель пиар-департамента соцсети Дмитрий Лушников сообщил изданию, что компания постоянно проводит закрытые тестирования, но запуск новых сервисов в ближайшее время не планируется.

Telegram в России заблокирован с 16 апреля. Пытаясь ограничить доступ к мессенджеру, Роскомнадзор начал блокировать IP-адреса крупных хостинг-провайдеров, которые Telegram использовал для обхода блокировки. Из-за этого проблемы с доступом начались у сторонних сайтов и сервисов.

27 апреля Роскомнадзор ненадолго внес в реестр запрещенных сайтов некоторые IP-адреса «Яндекса», «ВКонтакте» и «Одноклассников». Ведомство объяснило это техническими причинами, и вскоре адреса пропали из реестра.

На следующий день «ВКонтакте» анонсировала запуск звонков с end-to-end-шифрованием, которое не позволяет получить доступ к информации за пределами устройства пользователя.