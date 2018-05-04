17-летняя Аиша, которая находится на последнем месяце беременности в багдадской тюрьме, будет возвращена в Таджикистан, только если разрешит иракский суд.

Судьба таджикской девушки Аиши, которую несколько лет назад отец вывез в Сирию с другими детьми, пока остается неясной.

По словам начальника департамента Азии и Австралии министерства иностранных дел Ирака Амаль Мусса Хусейн, которая находится в Душанбе в рамках участия в международной конференции по борьбе с терроризмом, в Ираке есть процедура – все участвовавшие в боевых действиях в Сирии иностранцы не смогут вернуться на родину до тех пор, пока суд не примет такое решение.

«Это касается и Аиши. Мы не можем говорить сейчас, вернется ли она в Таджикистан, или нет. Пока такое решение не примет суд. В отношении несовершеннолетних, а к ним относится и Аиша, также есть решения суда. Правда, рассматривают их дела не так строго, как дела взрослых», - отметила она.

Амаль Мусса Хуссейн добавила, что в суде будет учтено, что несовершеннолетнюю Аишу привезли в Сирию ее родители, и что она была выдана замуж за боевика насильно, будучи несовершеннолетней девочкой.

«Однако несмотря на решение суда по Аише, ее родившегося ребенка могут отправить в Таджикистан, если она даст на это согласие», - отметила иракский дипломат.

Она отметила, что МИД Ирака активно сотрудничает с послом Таджикистана в Кувейте Зубайдулло Зубайдовым относительно вопроса таджикских граждан.

По словам Амаль Мусса Хусейн, все таджикские женщины, которые находятся в тюрьмах Ирака, предстанут перед судом. "Но если они согласятся отправить своих детей в Таджикистан, уже после того, как суд осудит их на тюремное заключение, они могут это сделать", - отметила она.

Ранее Амаль Мусса Хусейн заявила, что таджикские женщины последовали за своими мужьями в Сирию и Ирак, но это не освобождает их от ответственности.

«Прежде всего, они незаконно пересекли иракскую границу, во-вторых, у них отсутствуют документы», - сказала она.

«Все они находятся в тюрьмах и предстанут перед судом. Если суд вынесет решение, что они не виновны, то мы их вернем на родину, если нет, то они отсидят свой срок», - говорит она.

Иракский дипломат напомнила историю четырех таджикских детей, которых министерство иностранных дел Таджикистана возвратило на родину 25 апреля.

Напомним, тогда в Душанбе вернулись 9-летний Абдулло, 7-летняя Фотима и 3-летний Мухаммад, которые находились в приюте Ираке, родные братья и сестра Аиши. Родителей они потеряли.

История Аиши

В сентябре 2017 года по российскому каналу Russia Today была показана история таджикской девушки по имени Аиша, которая, по утверждению российских журналистов, вместе с родителями жила в иракском Мосуле, а затем переехала в Талль-Афар.

В сюжете рассказывалось, что 16-летняя Аиша родом из Таджикистана, ее вывезли с территории, подконтрольной ИГ, в Багдад вместе с двумя братьями — 9-летним Абдуллой и 3-летним Мухаммедом, а также сестрой - семилетней Фатимой.

В сюжете утверждалось, что Аиша - вдова боевика. Однако сама девушка на камеру об этом ничего не говорила.

Отмечалось, что по дороге в приют Аиша познакомилась с женщиной из России с двумя детьми.

В пути россиянка скончалась от сердечного заболевания, и Аиша взяла на себя заботу о ее детях - трёхлетней Мариам и четырёхмесячной Фуадим: имя умершей матери девочек неизвестно, отца звали Самир.

После выхода в свет этого видеосюжета пресс-секретарь МВД Таджикистана Умарджон Эмомали сообщил «АП», что МВД нашло родню этих детей.

«Мы уточнили, что 16-летняя Аиша, 9-летний Абдулло, 7-летняя Фотима и 3-летний Мухаммад - дети Илхомиддина Аслонова, жителя города Душанбе. Он три года назад поехал в Москву, а оттуда уехал в Ирак», - сказал тогда пресс-секретарь МВД, отметив, что Аслонов обвиняется в членстве в экстремистской организации «Исламское государство».

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