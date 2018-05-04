Первый после семилетнего перерыва пассажирский поезд Куляб-Москва отправился 3 мая из Куляба в российскую столицу. В поезде находились 400 пассажиров, которые прибудут в российскую столицу через четверо суток.

В торжественных проводах первого состава, включающего 10 вагонов, участвовали представители Минтранса, областной администрации и руководства администрации города Куляб.

Пока будет курсировать один рейс в неделю, но в преспективе - пустить два рейса в неделю, сообщил "АП" представитель "Таджикской железной дороги" в Хатлонский области Саидчон Ёдгори.

Он отметил, что стоимость билетов в плацкартном вагоне - 1310 сомони.

Напомним, движение на перегоне Амузанг-Галаба, связывающем южные области Узбекистана и Таджикистана, было приостановлено в ноябре 2011 года: тогда узбекская сторона демонтировала железнодорожные пути на своей стороне, мотивируя их сильной изношенностью.

В результате разбора железнодорожных путей на узбекском участке ветки Термез – Курган-Тюбе южные районы Таджикистана столкнулись с проблемой транспортировки товаров.

Вскоре было прекращено и движения поездов по маршруту Куляб-Москва-Куляб.

Движение поездов через перегон Амузанг-Галаба было возобновлено после того, как железнодорожные пути были восстановлены и 7 марта текущего года, в преддверии визита президента Узбекистана в Таджикистан, начал функционировать железнодорожный пропускной пункт «Амузанг» на территории Шахритузского района.

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