АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 5-6 МАЯ 2018 ГОДА

- 5 мая в Таджикистане открываются Дни культуры Саудовской Аравии. В Душанбе утром в Таджикской национальной библиотеке состоится официальная встреча министра культуры РТ Шамсиддина Орумбекзода с официальной делегацией Саудовской Аравии, а во второй половине дня в Таджикском государственном академическом театре оперы и балета имени Айни состоится открытие Дней, которые продлятся до 8 мая. В фойе театра в 16:00 состоится выставка народных ремёсел и национальной одежды, изобразительного и фотоискусства Саудовской Аравии.

- 5 мая в честь Дня Победы Союз ветеранов интернационалистов Республики Таджикистан, Посольство России в Таджикистане, Россотрудничество, волонтёрская группа "Доброта" проводит акцию "Георгиевская ленточка" на «Аллее славы» на территории городского кладбища города Душанбе. Начало 9:00.

- 5 мая российские журналисты приглашают журналистов Таджикистана к разговору за «круглым столом» о будущем журналистики, о том, какой будет журналистика завтрашнего дня. Круглый стол состоится в Российском центре науки и культуры, начало в 12:00.

- 5 мая в «Боги Ирам» состоится благотворительный забег для сбора средств бездомным животным. Начало в 9:30.

- 6 мая на Центрально стадионе Гиссара состоится матч между «Истиклолом» и «Баркчи». Начало в 18:00.

- 6 мая в Таджикском государственном академическом театре оперы и балета состоится праздничный концерт, посвященный Дню победы. Начало в 17:00.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 5 МАЯ

1947 – Открытие музея изобразительных искусств Таджикской ССР.

1965 – СССР начал поставку во Вьетнам ракет «земля–воздух» для войны с американцами.

2007 – Министр образования и науки РФ А.Фурсенко открыл в Душанбе таджикско-российскую школу при РТСУ.

2017 - Коллегия Министерства образования и науки Таджикистана приняла постановление об ужесточении наказаний в отношении директоров и учителей школ, где будет проведен «Последний звонок» (Звонок зрелости).

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 6 МАЯ

2009 - Президент РТ подписал указ об образовании в Душанбе филиала Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 5 МАЯ

1906 – Родился ученый-ботаник, доктор биологических наук, профессор, организатор-руководитель Памирского Ботанического сада (1940-1965) Анатолий Валерианович Гурский.

1910-1996 – Родился доктор геологических наук Сорочон Юсуфова.

1914 – Родился писатель Кодир Наими.

1912-1994 – Родился Народный поэт Таджикистана Мирсаид Миршакар.

1932-1993 – Родилась писательница Мавчуда Хакимова.

1932 – Родился доктор филологических наук, профессор Додхудо Карамшоев.

1933-2001 – Родился профессор Ислом Эшонов.

1934 – Родился литературовед Усмон Каримов.

1934-2005 – Родился журналист Саъдоншо Нафасшоев.

1938-1992 – Родился певец Рустами Абдурахим.

1935 – Родился певец Карим Рахим.

1945 – Родился журналист Зафар Мирзоев.

1947 – Родился доктор философских наук Мухаммадали Музаффари.

1948 – Родился дипломат Зокир Вазиров.

1962 – Родился Зариф Ализода, уполномоченный по права человека РТ.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 6 МАЯ

1898 - Родился государственный деятель Мунаввар Шогадаев.

1935 – Родился академик, заслуженный деятель науки Таджикистана Пулод Усманов.

1940 – Родился художник Вафо Назаров.

1942 – Родился композитор Зокир Нишонов.

1950 – Родился художник Комил Ёдгоров.

1956 – Родился певец Мурод Эшонкулов.

1965 – Родился доктор медицинских наук Мухиддин Табаров.

1981 – Родился спортсмен Шерали Мамадалиев.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 5 МАЯ 2018 ГОДА

По Согдийской области - Переменная облачность, в долинах преимущественных без осадков, в отдельных горных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура: в долинах ночью 11-16 тепла, днем 25-30 тепла, в горах ночью 2-7 тепла, днем 14-19 тепла.

По Хатлонской области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 12-17 тепла, днем 28-33 тепла, в предгорьях ночью 7-12 тепла, днем 18-23 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, преимущественных без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 5-10 тепла, днем 19-24 тепла, по ВГБАО ночью 2-7мороза, днем 5-10 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, в отдельных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 10-15 тепла, днем 25-30 тепла, в горах ночью 7-12 тепла, днем 18-23 тепла.

По городу Душанбе – Переменная облачность, без существенных осадков, лишь вечером кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 11-13 тепла, днем 27-29 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура: ночью 13-15 тепла, днем 26-28 тепла.

По городу Курган-Тюбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 13-15 тепла, днем 29-31 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 8-10 тепла, днем 21-23 тепла.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 6 МАЯ 2018 ГОДА

По Согдийской области – Переменная облачность, в долинах преимущественно без осадков, в отдельных горных районах кратковременный дождь, (ночью выше 3000м снег), гроза. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с, в отдельных районах усиление до 12-17 м/с. Температура: в долинах ночью 11-16 тепла, днем 24-29 тепла, в горах ночью 1-6 тепла, днем 12-17 тепла.

По Хатлонской области – Переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с, в отдельных районах усиление до 10-15 м/с. Температура: в долинах ночью 12-17 тепла, днем 25-30 тепла, в предгорьях ночью 5-10 тепла, днем 19-24 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, по ЗГБАО местами кратковременный дождь, по ВГБАО местами осадки (дождь, снег). Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 5-10 тепла, днем 18-23 тепла, по ВГБАО ночью 1-6 мороза, днем 5-10 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, местами кратковременный дождь, (ночью выше 3000м снег), гроза. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 9-14 тепла, днем 23-28 тепла, в горах ночью 5-10 тепла, днем 19-24 тепла.

По городу Душанбе – Переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: ночью 12-14 тепла, днем 26-28 тепла.

По городу Худжанд – Облачно, с прояснениями, без существенных осадков. Ветер восточный с переходом на западный 3-8, временами усиление до 10-15 м/c. Температура: ночью 10-12 тепла, днем 26-28 тепла

По городу Курган-Тюбе – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: ночью 14-16 тепла, днем 28-30 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, кратковременный дождь. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: ночью 6-8 тепла, днем 20-22 тепла.