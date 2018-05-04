Эмомали Рахмон и министр иностранных дел Кыргызстана Эрлан Абдылдаев.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон провел сегодня ряд встреч с главами делегаций стран, участвующих в Международной конференции высокого уровня «Противодействие терроризму и насильственному экстремизму».

В частности, лидер Таджикистана обсудил с министром иностранных дел Кыргызстана Эрланом Абдылдаевым широкий спектр вопросов таджикско-кыргызского сотрудничества, сообщает пресс-служба главы государства РТ.

В частности, как сообщается, были обсуждены вопросы сотрудничества в политической, экономической, водно-энергетической, транспортной и транзитной сферах, а также реализация регионального проекта CASA-1000.

При обсуждении вопросов двустороннего сотрудничества, стороны посчитали нужным оживление деятельности совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Президент принял Специального представителя Катара по борьбе с терроризмом доктора Мутлака Аль-Кахтани. Пресс-служба президента РТ

На встрече с министром экономических связей и иностранных дел Венгрии Петером Сиярто были обсуждены перспективы таджикско-венгерского сотрудничества. Аналогичные вопросы были затронуты и на встрече президента Таджикистана со специальным представителем Катара по борьбе с терроризмом, доктором Мутлаком Аль-Кахтани.

Активизация таджикско-индийского сотрудничества по всем направлениям была рассмотрена на встречеЭмомали Рахмона с государственным министром иностранных дел Индии Мубашаром Джовидом Акбаром.