Мэр города Душанбе Рустам Эмомали подписал решение о захоронении народного поэта Бозора Собира, который скончался в США после продолжительной болезни на 79 году жизни, на кладбище в Лучобе, где покоятся известные личности таджикской культуры и искусства.

Согласно решению Рустама Эмомали, подписанному 4 мая, ответственность за проведение похорон поэта на должном уровне возложена на заместителя мэра Т.Рахимзода и директора государственного учреждения «Управление кладбищ» Рахматулло Маджидова.

Народный поэт Таджикистана Бозор Собир скончался 1 мая в результате продолжительной болезни в возрасте 79 лет в одном из госпиталей города Сиэтл (США): его сердце перестало биться в 5 часов 10 минут по душанбинскому времени.

В тоже день Эмомали Рахмон поручил министру иностранных дел, посольству РТ в США и постпреду Таджикистана при ООН доставить тело поэта Бозора Собира на родину и похоронить в Душанбе. Родственники поэта дали свое согласие на то, что он будет похоронен в Душанбе.

Однако дата похорон пока не определена, об этом станет известно, когда его тело будет доставлено в Таджикистан.

Ранее президент выразил соболезнование родным и близким поэта, заявив, что "Бозор Собир был одним из самых патриотичных поэтов, прилагавших большие усилия в деле воспитания чувства национального самосознания и национальной гордости".

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