В преддверии Дня Победы в ВОВ представители 201-й российской военной базы приняли участие в акции «Неделя памяти погибших в афганской войне», а также в церемонии возложения цветов у бюста Героя Советского Союза Александра Мироненко и монумента памяти воинам-интернационалистам.

Мероприятие началось с минуты молчания, далее с поздравлениями выступили гости. В словах каждого из выступающих звучали слова благодарности павшим воинам в борьбе за свободу и лучшее будущее, а также поздравления ветеранов ВОВ с наступающим праздником Днем победы.

«На долю 201-й военной Гатчинской дважды Краснознамённой, ордена Жукова базы выпала нелегкая судьба. С боями она прошла сквозь пламя Великой Отечественной войны, с честью выполнила свой интернациональный долг в Республике Афганистан, сумела спасти тысячи мирных жизней в годы вооруженного конфликта в Республике Таджикистан. В настоящее время военная база выполняет задачи в рамках ОДКБ, являясь гарантом мира и стабильности в Центрально-Азиатском регионе. Желаю всем ветеранам здоровья, счастья и укрепления дружбы двух братских государств России и Республики Таджикистан» - отметил председатель совета ветеранов 201 РВБ Абдурашид Рахманов.

В торжественном мероприятии также приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, представители столичной мэрии, представители Комитета «Ветераны войны и труда», ученики школы №37 имени Героя Советского Союза Александра Мироненко, представители общественных и ветеранских организаций.

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