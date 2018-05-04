Министерство образования и науки Таджикистана подвергло сомнению авторитет российского сетевого сообщества Диссернет, который распространил информацию о фактах плагиата в диссертациях таджикских ученых.

Пресс-служба Минобразования на своем сайте опубликовала специальное сообщение по этому поводу, в котором отмечается, что после публикации в интернете расследований российского сообщества Диссернет о диссертациях граждан Таджикистана, Минобрнауки создало рабочую группу из числа специалистов министерства и высших учебных заведений для проверки аргументы данного сообщества.

«Рабочая группа выяснила, что деятельность и авторитет сообщества Диссернет являются сомнительными, и принимать решение на их основе было бы ошибочным», - отмечается в заявлении Минобразования Таджикистана.

Кроме того, Минобразования обвиняет Диссернет в том, что он доводит свои расследования до чрезмерного преувеличения, искажает факты и цитаты.

«Это сообщество рассматривает научные диссертации, которые были защищены при старом порядке и правилах Высшей Аттестационной комиссии РФ, на основе новых правил и требований этой Комиссии, - отмечается в заявлении. - Вместе с этим, Диссернет не считает плагиатом даже те цитаты ученых, которые являются соавторами работ или научными руководителями автора диссертации».

Далее Минобразования ссылается и на другие особенности расследования «Диссернета», который «не признает даже разрешенные российским законодательством цитаты и ссылки на других авторов».

«Многие законы и нормативные акты Таджикистана были разработаны на основе российских и были адаптированы к специфике и условиям нашей республики, поэтому соответствия всегда есть», - отмечено в заявлении.

«Нужно отметить, что все законодательства передовых стран мира разработаны на основе римских законов, а это не считается плагиатом»? - уверены в Минобрнауки.

«Диссернет, из-за неимения специалистов, свои расследования проводит с помощью технических средств, что противоречит требованиям всех норм науки», - подчеркивают в таджикском министерстве.

Минобразования Таджикистана также обвиняет Диссернет в несоблюдении этических норм научной деятельности: «Например, согласно установленным правилам, диссертации публикуются перед защитой, чтобы их обсуждали и рецензировали. Но Диссернет ни разу перед защитой этих диссертаций не высказал свое мнение или не написал свои претензии».

«После защиты тех диссертаций прошли десятилетия, и сегодня никто не имеет право на подачу апелляции на них. Диссернет не соблюдает этику и находит плагиат даже у тех авторов, которых нет сегодня в живых», - отмечено в заявлении.

«Активисты Диссернета А. Заякин, М.Гельфанд и С. Пархоменко также являются сомнительными личностями и являются сторонниками российского оппозиционера А. Навального. Как и предатель России А. Родченко, который клеветнически обвинил российских спортсменов в употреблении допинга и лишил их международных соревнований, так и Диссернет призван, чтобы оболгать российскую науку, унизить ее честь и достоинство в мире».

Минобрнауки подчеркивает, что в самой России участников сообщества Диссернет считают "ненормальными людьми": "Например, Козлякова считают «помешанным», Ерусалимского – «клоуном», Бабицкого – «бомжем»".

Министерство образования и науки Таджикистана считает этих людей и их притязания несерьезными, преследующими корыстные цели. "А научные расследования должны быть бескорыстными", - отмечает Минобразования и науки Таджикистана.

Отметим, что к настоящему моменту на сайте Диссернета выложены экспертизы 30 диссертаций высокопоставленных чиновников и ученых Таджикистана.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus