Компания «МегаФон Таджикистан» продолжает развивать сеть фирменных салонов в Согдийской области, обеспечивая абонентам лучший сервис. Новые офисы оператора открыли свои двери в Айнинском, Б. Гафуровском, Деваштичском, Пенджикентском районах, а также в городах Истаравшан и Исфара.

Все салоны оператора находится в центральных улицах или на пересечении наиболее оживленных магистралей, рядом с офисами банков и крупными магазинами. С абонентами работают квалифицированные сотрудники, готовые быстро и качественно подключить новый тариф, проконсультировать по услугам, произвести настройку сложного оборудования или мобильного приложения Life, позволяющего общаться в мессенджерах, осуществлять видеозвонки и активировать бонусные баллы. В салонах также можно приобрести Wi-Fi-роутеры 4G и модемы 3G/4G, разработанные специально для абонентов «МегаФона».

«В Согдийской области у компании «МегаФон Таджикистан» 26 собственных офисов обслуживания и 14 фирменных салонов, где ведется обслуживание абонентов. А для корпоративных клиентов открыт специальный офис «МегаФон Бизнес». Расширение розничной сети позволяет обеспечить всем клиентам максимально быстрое и качественное обслуживание в удобных для них местах», – отмечает Руководитель регионального управления компании «МегаФон Таджикистан» по Согдийской области Далер НАИМОВ.

Новые фирменные салоны расположены по адресам:

г. Исфара, ул. А. Джоми (ориентир Автовокзал), с 7:00 до 21:00 без выходных

г. Истаравшан, ул. Гули Сурх, с 8:00 до 17:00 (воскресенье – выходной)

Айнинский район, джамоат Сарвода, с 8:00 до 18:00 без выходных

Пенджикентский район, джамоат Навобод, с 8:00 до 18:00 без выходных

Деваштичский район, ул. Сино (ориентир центральная больница), с 8:00 до 18:00 без выходных

Б. Гафуровский район, центральный рынок, с 8:00 до 18:00 без выходных.