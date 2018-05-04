Известный таджикский певец, народный артист СССР, лауреат Госпремии имени Рудаки Джурабек Муродов сегодня побывал в гостях у радио Asia-Plus. А 6 мая в Душанбе он даст концерт в честь своего 75-летнего юбилея и 55-летия творческой деятельности.

В эфире радиостанции популярный таджикский певец ответил на вопросы радиослушателей, особенностях своего творчества, вспомнил прошлые годы, выразил мнение о творчестве молодых исполнителей и спел отрывки из своих песен.

«Мне 75 лет, 55 них я провел на сцене, - рассказал народный певец в беседе с «Азия-Плюс». - Мой постоянный девиз - «Бо худо, бо халк, бо худ» («Быть всегда с Богом, народом и с собой»). Желаю, чтобы во всем мире воцарился мир и счастливая жизнь, закончились все войны».

Джурабек Муродов считает своими учителями Борбада и Рудаки, у которых тоже были аналогичные девизы жизни: «Сабз андар сабз» и «Тоза ба тоза». Подражая им, певец сложил себе новый псевдоним из первых слогов из имен – «Рудбор».

По словам народного артиста, все основные темы его песен – уважение к родителям, наставление молодежи, воспевание родины, возвеличивание нации, мир и процветание, любовь другу к другу, философские размышления над смыслом жизни, необходимость совершать благие деяния и другое – подчинены идее Любви.

По его словам, 6 мая в гостинице «Хайат Редженс» в Душанбе состоится концерт, и его главные темы – мир, благодарность за жизнь, любовь и дружба.

Певец рассказал о своём отношении к фонограмме.

«Я всю жизнь пел вживую, были времена, когда мой концерт продолжался 6 часов. Но фонограмма – ответ на требования современной жизни. Сейчас технология развита, артисты дают концерты на больших стадионах. Тут можно пользоваться записью голоса, так как при исполнении вживую могут возникнуть проблемы. Но в меньших аудиториях лучше петь своим голосом. Сейчас во всем мире артисты возвращаются от фонограммы к живому голосу. Эта тенденция вернется и к нам».

Джурабек Муродов пожелал молодому поколению любить и уважать друг друга, сохранить мир в стране, совершать благие дела для процветания родины.

«Каждое утро, когда я просыпаюсь, первым обращаюсь к Богу, чтобы он ниспослал благодать моей стране - Таджикистану. От наших руководителей прошу проявлять заботу о народе, а мы как пионеры всегда готовы служить родине», - сказал он.

Подробное интервью с Джурабеком Муродовым, читайте в очередном номере газеты «Азия-Плюс», который выйдет в понедельник, 7 мая.