То, что таджикские женщины последовали за своими мужьями в Сирию и Ирак, не освобождает их от ответственности.
Таджикские женщины, которые сегодня находятся в тюрьмах Ирака, предстанут перед судом. Об этом в интервью журналистам заявила начальник департамента Азии и Австралии министерства иностранных дел Ирака Амаль Мусса Хусейн.
Она участвует в двухдневной Международной конференции высокого уровня «Противодействие терроризму и насильственному экстремизму», которая проходит в Душанбе.
По ее словам, все иностранные несовершеннолетние дети, которые находятся на территории Ирака, находятся в детских домах.
«Из Таджикистана четверо детей уже вернули на родину. Дети ни в чем не виновны, в связи с чем, мы, после установления личности, отправляем их на родину», - сказала она.
По ее словам, в Ираке еще есть и другие таджикские дети, но их осужденные матери, которые находятся в тюрьмах, не хотят с ними расставаться, и не отпускают их в Таджикистан.
Однако, по ее словам, то, что женщины последовали за своими мужьями в Сирию и Ирак, не освобождает их от ответственности.
«Прежде всего, они незаконно пересекли иракскую границу, во-вторых, у них отсутствуют документы», - сказала она, отметив, что число женщин из Таджикистана неизвестно.
«Все они находятся в тюрьмах и предстанут перед судом. Если суд вынесет решение, что они не виновны, то мы их вернем на родину, если нет, то они отсидят свой срок», - говорит она.
Амаль Мусса Хусейн также сообщила, что между Ираком и Таджикистаном нет никаких соглашений об экстрадиции граждан.
Напомним, на минувшей неделе в Багдаде суд приговорил к пожизненному заключению четырех таджичек по обвинению в членстве в террористической группировке ИГ.
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Душанбе5 часов назад
Правильно, пусть ответят за свои убеждения и за помощь террористам!