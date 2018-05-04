В настоящее время продолжается второй этап возведения терминала, в рамках которого проводятся технические работы по благоустройству прилегающей территории.

Об этом сообщил заместитель генерального директора ОАО «Международный аэропорт Душанбе» Аслиддин Меликов 4 мая во время ратификации грантового соглашения между правительством Таджикистана и Японским агентством по международному сотрудничеству (JIKA) по проекту «Улучшение Международного аэропорта Душанбе (фаза 2)» нижней палатой парламента страны.

В соответствии с подписанным в прошлом году документом правительство Японии предоставляет для возведения грузового терминала грантовые средства в размере 3,9 миллионов долларов.

Замглавы столичного аэропорта отметил, что строительство грузового терминала началось в феврале прошлого года.

Он подчеркнул, что строительные работы велись в двух стадиях.

«На первой стадии велись непосредственные строительные работы. На втором этапе, который в настоящее время продолжается, проводятся технические работы по благоустройству прилегающей территории. Объект планируется сдать в эксплуатацию 26 июня этого года», - сказал он.

По словам Меликова, в целом на строительства грузового терминала направляется 20,8 миллионов долларов.

«До настоящего момента из запланированных средств освоено порядка 15 миллионов долларов», - сказал он.

Напомним, в июне 2014 года правительство РТ и JICA подписали грантовое соглашение «Улучшение международного аэропорта Душанбе». В соответствии с данным соглашением правительство Японии предоставило грант в размере 1 млрд 914 млн йен ($17,5 млн) для строительства грузового терминала, приобретения и монтажа навигационных систем ILS и PALS, а также закупку оборудования для обработки грузов.

По итогам международного тендера компания Added Value Corporation была выбрана основным поставщиком систем ILS и PALS, которые обеспечивают точное приземление воздушных судов. Данные системы и оборудования для обработки грузов были закуплены в Норвегии, Германии, Бельгии и Японии.

В феврале 2017 года специалисты международной компании Added Value Corporation приступили к работам по реализации проекта.

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