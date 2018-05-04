Соглашение между правительствами Таджикистана и Узбекистана о поощрении и взаимной защите инвестиций ратифицировано сегодня, 4 мая, на очередном заседании нижней палаты таджикского парламента.

Данный документ был подписан 9 марта этого года во время государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Душанбе.

Председатель Госкомитета по инвестициям и управлению госимуществом РТ Фаррух Хамрализода в ходе представления соглашения отметил, что, согласно подписанному документу, каждая из сторон обязуется поощрять инвесторов другой стороны в осуществлении инвестиций на своей территории, создавая для них благоприятные условия в соответствии со своим законодательством.

Также, по его словам, каждая из сторон гарантирует в соответствии со своим законодательством полную и безусловную правовую защиту инвестициям инвесторов другой стороны.

«Кроме этого, подписанным соглашением гарантируется свободный перевод денежных средств инвесторов двух стран», - отметил Хамрализода.

Он добавил, что соглашение имеет юридическую силу в течение 10 лет, и после завершения этого срока в соответствии с установленным порядком его действие автоматически может быть пролонгировано еще на 10 лет.

Также сегодня депутаты нижней палаты парламента Таджикистана ратифицировали Соглашение между правительством Таджикистана и правительством Узбекистана об избегании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доходы и капитал.

По словам министра финансов Таджикистана Файзиддина Каххорзода, документ нацелен на устранение двойного налогообложения доходов и имущества.

Он отметил, что соглашение применяется к налогам на доходы и капитал, взимаемым в соответствии с законодательством каждой из договаривающихся стран, независимо от способа их взымания.

Отметим, что данное соглашение тоже было подписано 9 марта этого года в Душанбе по итогам таджикско-узбекских переговоров на высшем уровне.

Ратифицированные сегодня соглашения являются рамочными документами, которые Таджикистан подписал практически со всеми странами ближнего зарубежья и многими государствами дальнего зарубежья.

Подписание и ратификация таких документов с Узбекистаном стало возможным только после прихода к власти нового президента Шавката Мирзиёева.

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