После резкого повышения курса доллара в России и в Казахстане, а потом его небольшой стабилизации после 11 апреля, американская валюта вновь стала расти, в том числе и в Таджикистане.

Так как трудовые мигранты Таджикистана в основном едут на заработки в Россию (90%) и в Казахстан (остальная часть), Migrant.news.tj решил провести небольшой обзор по курсу валют именно в этих странах.

Как известно курс доллара США напрямую влияет на стоимость российского рубля и казахстанского тенге в Таджикистане. Вот уже второй день доллар в России вновь стал расти, хотя ниже 60 рублей он и не падал. Сегодня 1 доллар США превысил 64 рубля. В Казахстане наблюдается аналогичная картина. Курс доллара 9 апреля был на уровне 320 тенге и резко прыгнул к 330 тенге 12 апреля. Буквально вчера случился похожий скачок и на сегодня 1 доллар в Казахстане равен 329,99 тенге.

Нас бы это не коснулось, если бы это напрямую не влияло на доходы трудовых мигрантов, работающих в этих странах. Ведь с укреплением позиции доллара, значительно теряют в стоимости рубль и тенге в Таджикистане.

Сегодня обменять 1000 рублей в Таджикистане можно по курсу не выше 140 сомони, а 1000 казахстанских тенге - это чуть менее 26 сомони. Хотя месяц назад это было 153 сомони и 27 сомони соответственно.

Несмотря на небольшой, на первый взгляд, спад все же тенденция ни из лучших.

Мигранты отправляют денежные переводы из России, в основном, в российских рублях, а из Казахстана - в тенге.

В Таджикистане получатели на руки получают этот перевод в сомони и по курсу, установленному Нацбанком Таджикистана.

Известно, что каждый восьмой житель республики находится в миграции, сотни и тысячи семей живут на деньги, присылаемые мигрантами из России и Казахстана и любое колебание курса рубля и тенге, ставит их в невыгодное положение. Практика прошлых лет показывает, что в таком случае, семьи, как и сами мигранты, начинают экономить.

Наряду с этим курс доллара повышается и в Таджикистане, таджикская национальная валюта сомони значительно ослабела к доллару. Если 3 апреля курс был на уровне 8,81 сомони за 1 доллар, то сегодня официальный курс установлен на уровне 8,97 сомони.

Кроме этого, в стране наблюдается дефицит американской валюты и банки продают лишь 200 долларов в одни руки в день.

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