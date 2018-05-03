Команда «Памир» из школы-интерната Рушанского района ГБАО приняла участие в финальных играх XIV открытых всероссийских соревнований по футболу среди команд из детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит от тебя». Турнир проводится компанией «МегаФон» при поддержке РФС, министерства спорта РФ и министерства образования РФ. Игрок команды Рамил Чупонов был признан автором лучшего гола турнира и получил награду.

Финальные игры 2018 года прошли на стадионе «Планета Чемпионов» в Сочи и собрали 17 сильнейших юношеских команд из 15 регионов России и из Республики Таджикистан. Обыграть таких соперников очень непросто. Тем не менее, в первом матче «Памир» победил «Волгу» из Тверской области с «разгромным» счетом 5:0. В других играх удача была на стороне соперников. В итоге в младшей группе лучшей стала команда «Содействие» из Уссурийска, а в старшей – красноярский «Тотем». По традиции главным призом для юных чемпионов станет поездка в Лондон и встреча с главным тренером и основным составом футбольного клуба «Арсенал», которая в этом году пройдет в юбилейный 10-й раз благодаря личной поддержке российского предпринимателя и мецената Алишера Усманова.

1 /5

Свои награды игрокам вручили информационные партнеры соревнований. Так, Федерация спортивных журналистов присудила приз «Fair Play» («Честная игра») и хрустальный кубок команде «Молния» из Ижевска за уважение к сопернику во время матчей. «Лучшим тренером финального этапа» по мнению спортивного телеканала «МАТЧ ТВ» стал Валерий Индеев, тренирующий команду «Волга» из Зубцова. А спортивный портал «Чемпионат» вручил футбольные мячи и фирменные толстовки лучшим, по их мнению, игрокам Никите Шведову («Багряники»), Евгению Девичинскому («Содействие»), Назару Ичетовкину («Молния») и Рамилу Чупонову («Памир») за фантастический гол через себя.

В Сочи мальчишки успели не только поиграть в футбол: они катались на велосипедах и даже сажали деревья. Те, у кого не очень получилось на великолепных искусственных газонах Олимпийской деревни, старались отыграться в чемпионате по киберфутболу. Каждый день начинался с уже традиционной зарядки, после которой, окончательно проснувшись, ребята бежали на вкусный завтрак. А после обеда торопились на пляж. Вода еще не прогрелась, но самые отчаянные с гиканьем и улюлюканьем врезались в волны Черного моря. Многие мальчишки впервые видели его, и для них это было одним из ярчайших впечатлений в жизни.

«Команда из Горного Бадахшана впервые играла на столь высоком уровне, и уже сам факт участия в финале – серьезная победа и заявка на будущее. Я уверен, что для ребят эта поездка стала незабываемой. Море, радость общения со сверстниками, новые друзья, удовольствие от любимого спорта – подчас это даже важнее выигрыша. Желаю, чтобы это ощущение счастья и полноты жизни надолго осталось с ребятами!» – говорит Исполнительный директор компании «МегаФон Таджикистан» Анатолий Изюмников.

О проекте «Будущее зависит от тебя»

Соревнования «Будущее зависит от тебя» ежегодно проводятся компанией «МегаФон» при поддержке министерства спорта РФ, министерства образования и науки РФ, министерства иностранных дел РФ и Российского футбольного союза. Сегодня это самый масштабный федеральный проект для детей-сирот, направленный не только на их физическое развитие, но и на их социализацию и содействие семейному устройству. Распоряжением правительства РФ за подписью Дмитрия Медведева в 2018 году соревнования включены в список рекомендованных массовых мероприятий, нацеленных на развитие массового любительского футбола и привлечение россиян к систематическим занятиям физической культурой и спортом.

За 13 лет истории турнира в нем приняли участие более 5 000 команд детских домов и школ-интернатов из 140 городов России, Таджикистана, Южной Осетии, Абхазии, Латвии, Китая и Республики Беларусь. С 2005 года более 39 000 девчонок и мальчишек сражались за право стать победителем соревнований. Совместно с фондом «Измени одну жизнь» организаторами турнира создано более 2 100 видеоанкет об участниках турнира, 483 из них уже обрели новую семью.

Официальный сайт соревнований: http://football.megafon.ru/

Группы в социальных сетях: FB, ВК, Instagram

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus